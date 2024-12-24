TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Napoli ikna olmak üzere
Galatasaray, lider olarak girdiği sezonun ikinci yarısında yapacağı transfer hamleleri ile şampiyonluğa uzanmak istiyor. Dünya yıldızları ile anılan sarı kırmızılılarda öte yandan Victor Osimhen için büyük bir bonservis operasyonu yürütülüyor. İşte Florya'nın önceliği Osimhen için Napoli'ye sunulan telaşlandırıcı takas teklifi... | SON DAKİKA - GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 19:48 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 19:53
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı AKDERE'nin TBR'den derlediği habere göre Manchester United, 25 yaşındaki futbolcu için Napoli'ye sunduğu teklif ile devre arasında mutlu sona ulaşabilir.
Premier Lig devi, Osimhen için Napoli'ye 72 milyon Euro'luk bir teklif iletti. Belirtilene göre Amorim'in ekibi, kadrodaki 3 oyuncudan en az birini İtalya'ya yolcu ederek transferde "takas indirimi" uygulayacak.
Bu oyuncular Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee ve Marcus Rashford. Napoli'nin 3 oyuncuya da ilgisi bulunması sebebiyle teklife sıcak baktığı belirtiliyor.
3 oyuncuya her hafta toplam yarım milyon Euro'dan fazla ödeyen Ada temsilcisi, Osimhen'in maaş ödemesini de kolaylaştırabilmek adına Napoli'nin seçtiği oyuncudan/oyunculardan vazgeçecek.
Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Rashford, geçtiğimiz günlerde devre arası transferi için yeşil ışık yakmış ve "bir sonraki adıma hazır olduğunu" ifade etmişti.
Ayrıca Osimhen ile ilgilenen bir diğer İngiliz devi Aston Villa'nın Napoli'ye transfer karşılığında Jhon Duran'ı teklif ettiği ortaya çıktı.
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