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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Napoli ikna olmak üzere

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Napoli ikna olmak üzere

Galatasaray, lider olarak girdiği sezonun ikinci yarısında yapacağı transfer hamleleri ile şampiyonluğa uzanmak istiyor. Dünya yıldızları ile anılan sarı kırmızılılarda öte yandan Victor Osimhen için büyük bir bonservis operasyonu yürütülüyor. İşte Florya'nın önceliği Osimhen için Napoli'ye sunulan telaşlandırıcı takas teklifi... | SON DAKİKA - GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 19:48 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 19:53
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Napoli ikna olmak üzere

Galatasaray'da yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Victor Osimhen için "kaynak" operasyonları titizlikle sürdürülüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Napoli ikna olmak üzere

Florya yönetimi, Nijeryalı yıldızın bonservisini alabilmek adına sponsorluk görüşmelerini sürdürürken devre arasında bütçeye yük olan oyuncular ile yolların ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Napoli ikna olmak üzere

Öte yandan yetenekli santrforun bonservisini elinde tutan Napoli, Osimhen'e talip takımlar ile pazarlık trafiğini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Napoli ikna olmak üzere

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı AKDERE'nin TBR'den derlediği habere göre Manchester United, 25 yaşındaki futbolcu için Napoli'ye sunduğu teklif ile devre arasında mutlu sona ulaşabilir.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Napoli ikna olmak üzere

Premier Lig devi, Osimhen için Napoli'ye 72 milyon Euro'luk bir teklif iletti. Belirtilene göre Amorim'in ekibi, kadrodaki 3 oyuncudan en az birini İtalya'ya yolcu ederek transferde "takas indirimi" uygulayacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Napoli ikna olmak üzere

Bu oyuncular Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee ve Marcus Rashford. Napoli'nin 3 oyuncuya da ilgisi bulunması sebebiyle teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Napoli ikna olmak üzere

3 oyuncuya her hafta toplam yarım milyon Euro'dan fazla ödeyen Ada temsilcisi, Osimhen'in maaş ödemesini de kolaylaştırabilmek adına Napoli'nin seçtiği oyuncudan/oyunculardan vazgeçecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Napoli ikna olmak üzere

Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Rashford, geçtiğimiz günlerde devre arası transferi için yeşil ışık yakmış ve "bir sonraki adıma hazır olduğunu" ifade etmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Napoli ikna olmak üzere

Ayrıca Osimhen ile ilgilenen bir diğer İngiliz devi Aston Villa'nın Napoli'ye transfer karşılığında Jhon Duran'ı teklif ettiği ortaya çıktı.

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