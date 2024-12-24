TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Napoli ikna olmak üzere

3 oyuncuya her hafta toplam yarım milyon Euro'dan fazla ödeyen Ada temsilcisi, Osimhen'in maaş ödemesini de kolaylaştırabilmek adına Napoli'nin seçtiği oyuncudan/oyunculardan vazgeçecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Rashford, geçtiğimiz günlerde devre arası transferi için yeşil ışık yakmış ve "bir sonraki adıma hazır olduğunu" ifade etmişti.