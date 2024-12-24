Rekor kırdılar

Sergiledikleri performansla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz, yıldız gibi parlıyor. İki futbolcu da Kayseri maçında attıkları gollerle kendi kariyer rekorlarına ulaşmayı başardı. Üstelik bunu sadece yarım sezonda başardılar. Yunus Akgün lig ve Avrupa'da 10 kez fileleri havalandırarak, 21-22 sezonunda Adana Demir formasıyla kaydettiği 9 golü geride bıraktı. Barış Alper Yılmaz ise toplamda 9 kez gol sevinci yaşadı ve 20-21 sezonunda 1. Lig'de Keçiörengücü forması altında attığı 9 golü geride bıraktı. Ayrıca sezona 6.5 milyon Euro piyasa değeriyle başlayan Yunus'un değeri 11 milyon olarak güncellendi.