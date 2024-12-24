2024 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde Galatasaraylıların yüzü hep güldü. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna yenilgisiz olarak devam eden sarı kırmızılılar, sergilediği performansla Avrupa'nın devlerini bile geride bırakmayı başardı. Sadece elemelerde Young Boys'a yenilen Cimbom, lig usulü mücadele edilen tüm kulvarlara adeta damgasını vurmayı başardı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'e baktığımızda en rahat takım sarı- kırmızılılar oldu. Okan Buruk yönetiminde kazanmayı gelenek haline getiren G.Saray, ligdeki 16 hafta ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Avrupa'nın 5 büyük liginde ligde yenilmeyen bir başka takım PSG olurken, Fransız ekibi Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez devrildi ve elenme tehlikesi yaşıyor. Liglerinin liderleri Liverpool, Atletico Madrid, Atalanta ve Bayern Münih en az bir kez devrilirken G.Saray ise 14 galibiyet ve 2 beraberlikle zirveye kuruldu.

G.SARAY VE PSG PUAN FARKINI AÇTI

Liglerinde yoluna namağlup devam eden G.Saray ve PSG en rahat durumdaki iki takım. Sarı-kırmızılılar en yakın takipçisi F.Bahçe ile aradaki farkı 8 puana çıkarırken, PSG ise Marsilya'ya 10 puan fark attı. Ancak Marsilya'nın 1 maç eksiği bulunduğu için kazanması durumunda G.Saray bu alanda da zirvede yer alacak.

OSİMHEN ŞOV

Galatasaray'a bambaşka bir hava katan Victor Osimhen '40 yıllık' G.Saraylı gibi davranıyor. Takıma duyduğu yüksek aidiyet ve attığı gollerle ligin üzerinde bir görüntü sergileyen Nijeryalı futbolcu kısa sürede lige damgasını vurdu. Sahaya adım attığı 10 lig maçında 9 gol atıp 3 de asist yapan Osimhen, Avrupa'da ise 4 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Yönetim de bonservisini alabilmek için tüm şartları zorluyor.