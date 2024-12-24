  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Rakipsiz!

Rakipsiz!

Avrupa’nın en büyük 5 ligi ve Türkiye’de oynayan takımlar arasında yarıştığı tüm kulvarlarda yenilmeyen tek takım Galatasaray oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rakipsiz!

2024 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde Galatasaraylıların yüzü hep güldü. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna yenilgisiz olarak devam eden sarı kırmızılılar, sergilediği performansla Avrupa'nın devlerini bile geride bırakmayı başardı. Sadece elemelerde Young Boys'a yenilen Cimbom, lig usulü mücadele edilen tüm kulvarlara adeta damgasını vurmayı başardı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'e baktığımızda en rahat takım sarı- kırmızılılar oldu. Okan Buruk yönetiminde kazanmayı gelenek haline getiren G.Saray, ligdeki 16 hafta ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Avrupa'nın 5 büyük liginde ligde yenilmeyen bir başka takım PSG olurken, Fransız ekibi Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez devrildi ve elenme tehlikesi yaşıyor. Liglerinin liderleri Liverpool, Atletico Madrid, Atalanta ve Bayern Münih en az bir kez devrilirken G.Saray ise 14 galibiyet ve 2 beraberlikle zirveye kuruldu.

G.SARAY VE PSG PUAN FARKINI AÇTI

Liglerinde yoluna namağlup devam eden G.Saray ve PSG en rahat durumdaki iki takım. Sarı-kırmızılılar en yakın takipçisi F.Bahçe ile aradaki farkı 8 puana çıkarırken, PSG ise Marsilya'ya 10 puan fark attı. Ancak Marsilya'nın 1 maç eksiği bulunduğu için kazanması durumunda G.Saray bu alanda da zirvede yer alacak.

OSİMHEN ŞOV

Galatasaray'a bambaşka bir hava katan Victor Osimhen '40 yıllık' G.Saraylı gibi davranıyor. Takıma duyduğu yüksek aidiyet ve attığı gollerle ligin üzerinde bir görüntü sergileyen Nijeryalı futbolcu kısa sürede lige damgasını vurdu. Sahaya adım attığı 10 lig maçında 9 gol atıp 3 de asist yapan Osimhen, Avrupa'da ise 4 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Yönetim de bonservisini alabilmek için tüm şartları zorluyor.

İşte Zaha'nın gitmek istediği takım
G.Saray'a devre arası 4 yıldız!
DİĞER
Yüzde 67 engelli kalmasına sebep olduğu iddia edilmişti… Sunucu Vahe Kılıçarslan’a 4.5 yıl hapis istemi ve 5 milyon TL para cezası! "Büyük iftira ile karşı karşıyayım"
Başkan Erdoğan'dan Suriye'deki terör gruplarına net uyarı: "Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler"
F.Bahçelilerin gönlü Arsenal'in yıldızı ile anılacak!
G.Saray'a Ada'dan bomba transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu ayakta alkışlandı! Kerem Aktürkoğlu ayakta alkışlandı! 01:00
F.Bahçelilere müjde: 3 yıldız transfer... F.Bahçelilere müjde: 3 yıldız transfer... 00:55
F.Bahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması! F.Bahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması! 00:55
Adalı görüştüğü yabancı hocayı açıkladı! Adalı görüştüğü yabancı hocayı açıkladı! 00:55
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Talisca ve En-Nesyri... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Talisca ve En-Nesyri... 00:55
En iyi teknik direktörler listesi açıklandı! Montella... En iyi teknik direktörler listesi açıklandı! Montella... 00:55
Daha Eski
Başakşehir'de kazanan yok! Başakşehir'de kazanan yok! 00:55
Mersin'de kazanan A. Demirspor! Mersin'de kazanan A. Demirspor! 00:55
G.Saraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! G.Saraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! 00:55
F.Bahçe'den Mourinho için açıklama! F.Bahçe'den Mourinho için açıklama! 00:55
Arda Güler'e bir ödül daha! Arda Güler'e bir ödül daha! 00:55
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi 00:55