GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'da son durum nedir? Gasperini'den çarpıcı sözler
Galatasaray'ın 2022-23 sezonunun ara transfer bonservis bedeliyle birlikte kadrosuna kattığı ve bu sezonun başında kiralık olarak Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, İtalya'da son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Yıldız futbolcunun son durumu hakkında Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini konuştu. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)
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"FORVET OYNAMAYA ALIŞMASI GEREKİYOR"
İtalya Serie A'nın 17. haftasında oynanan Atalanta - Empoli maçının ardından konuşan Gasperini, karşılaşmada oyuna sonradan dahil olup 1 asist yapan Zaniolo için "Pası değerliydi, o anda Lookman'a çok önemli bir asist yaptı. Daha sonra sırtı kaleye dönük oynarken biraz zorlandı. Derinliği biraz daha kullanmasını istiyorum. Forvet olarak oynamaya alışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"DOĞRU YOLDA OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"
İtalyan Teknik Adam ayrıca yıldız isim hakkında "Gelişmekte olan bir oyuncu. Çok istekli, çalışıyor. Bazı önemli goller attı. Empoli maçında da önemli bir asist yaptı. Doğru yolda olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Galatasaray, Atalanta ile anlaştığı ve KAP'a bildirdiği satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda Nicolo Zaniolo'dan 15.5 milyon euro kazanacak.
Galatasaray'dan Zaniolo için yapılan KAP açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."
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