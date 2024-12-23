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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Napoli'den Harry Maguire kapışması!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Napoli'den Harry Maguire kapışması!

Son dakika haberi: Avrupa ve Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Savunma hattına takviye Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılar savunma hattına önemli bir ismi dahil etmek için kolları sıvadı. Cimbom'un peşinde olduğu İngiliz savunmacı için Napoli'nin de devrede olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ (Enes Cevahirci - Fotomac.com.tr)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 10:54
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Napoli'den Harry Maguire kapışması!

Kayserispor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray yoluna dolu dizgin devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Napoli'den Harry Maguire kapışması!

Süper Lig'de 2024 yılında deplasman mağlubiyeti bulunmayan Cimbom yeni yıla da kayıpsız girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Napoli'den Harry Maguire kapışması!

Diğer yandan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Napoli'den Harry Maguire kapışması!

Avrupa'da kupa hedefleyen sarı kırmızılı yönetim, flaş transferlere imza atmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Napoli'den Harry Maguire kapışması!

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da Victor Nelsson'un alternatifleri aranmaya başlandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Napoli'den Harry Maguire kapışması!

Galatasaray'da Okan Buruk'un bu sezon fazla forma şansı vermediği Danimarkalı stoper ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Napoli'den Harry Maguire kapışması!

MAGUIRE LİSTEDE

Cimbom, Nelsson'un alternatifi olarak dünya yıldızını listesine ekledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Napoli'den Harry Maguire kapışması!

Ruben Amorim'in Manchester United'ın başına geçmesiyle birlikte takımdan ayrılma ihtimali bulunan Harry Maguire için İtalyan devi devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Napoli'den Harry Maguire kapışması!

G.SARAY VE NAPOLİ PEŞİNDE

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin The Athletic'ten derlediği habere göre; Galatasaray ve Napoli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncunun peşinde.

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