TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Napoli'den Harry Maguire kapışması!
Son dakika haberi: Avrupa ve Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Savunma hattına takviye Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılar savunma hattına önemli bir ismi dahil etmek için kolları sıvadı. Cimbom'un peşinde olduğu İngiliz savunmacı için Napoli'nin de devrede olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ (Enes Cevahirci - Fotomac.com.tr)
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Avrupa'da kupa hedefleyen sarı kırmızılı yönetim, flaş transferlere imza atmak için kolları sıvadı.
Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da Victor Nelsson'un alternatifleri aranmaya başlandı.
Galatasaray'da Okan Buruk'un bu sezon fazla forma şansı vermediği Danimarkalı stoper ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
MAGUIRE LİSTEDE
Cimbom, Nelsson'un alternatifi olarak dünya yıldızını listesine ekledi.
Ruben Amorim'in Manchester United'ın başına geçmesiyle birlikte takımdan ayrılma ihtimali bulunan Harry Maguire için İtalyan devi devreye girdi.
G.SARAY VE NAPOLİ PEŞİNDE
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin The Athletic'ten derlediği habere göre; Galatasaray ve Napoli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncunun peşinde.
Bu sezon Manchester United formasıyla 14 maçta görev alan tecrübeli stoper 1 gol kaydetti.
Leicester City'den 87 milyon Euro bedelle transfer olan Maguire, Manchester United'da 6 sezonunu geçiriyor.
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