  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Kayserispor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 08:45
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

MUSTAFA ÇULCU - STANDARDI YOKTU

Mehmet Türkmen ilk defa bir büyük takımın deplasman maçına çıktı. Verdiği, vermediği faulleri kartları görünce de kalibresi defoları ortaya çıktı. Hakemlikte atletik yapı ve koşu önemlidir ama durmayı, yer almayı, pozisyonları doğru açıdan izlemeyi bilmek lazım. İbiği kesik horoz gibi koşmak hakemlik değildir.

Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Doğru yönetim, doğru ve adil karar verilmeli, adalet dağıtılmalıdır. Maçın hemen başında Galatasaray lehine verdiği penaltı skandal.

Attamah'ın kolları doğal, adım ve beden senkronu halinde. Kol genişlemiyor, el topa gitmiyor...

Sadece top ele beklenmedik kısa mesafeden oyuncunun önünden geçerken temas ediyor.

Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Her şey doğal verilen penaltı doğallığa aykırı. Hakemin yorumu rezalet böyle penaltı olmaz. Hatalar karşısında kök analizi yapıyoruz diye süslü laflarla kamuoyunu oyalayan MHK Başkanı, dün gece Beşiktaş maçında elle oynamaya verilmeyen mi esas penaltı yoksa bu verilen uydurma penaltı mı?

Kök analizi, hücre nakli mi bilmem ama bildiğim şu ki; TFF Başkanı eğer bu ehliyetsiz MHK'nın kökünü kazımazsa futbolun da sizin de bizim de canımız daha çok yanacak.

Mertens'e önce Karimi sonra Carole, 2 dakika içinde değişerek iki kontrolsüz faul yaptılar. Her iki faul net sarı kart olmalıydı ama hakem bırakın sarı kartları Carole'ün yaptığına faul bile vermedi.

Kaleci Onurcan'a, 23'te Osimhen net faul yaptı ama hakem faul vermedi. Fakat 60'ta Muslera- Bourabia çarpışmasında şak sarı kart! Mourinho'nun "iyi hakem" demesiyle iyi hakem olunmuyor.

Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Sahada eşit adil kararlar vererek iyi hakem olunur. Maçın 1 numaralı yardımcı hakemi Emin Tuğrul çok berbattı. Kayserispor'un attığı golde Muslera'ya faul yok.

Oyuncuların sahada istediği yerde durmak özgürlüğü vardır. Yeter ki rakibe müdahale ve eylem yapmasın.

Yeni yüz diye daha önce hatalarına rağmen destek verdiğimiz Mehmet Türkmen'in ilk yarıda gerçeğini gördük.

İkinci yarıda ise gollerle fark büyüdü, oyun rahatladı, hakeme iş düşmedi. 12 faul, 1 sarı kartla maçı tamamladı.

Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

REHA KAPSAL - KALİTE!

Cuma günü Fenerbahçe 2 puanı Eyüpspor maçında bırakınca Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'ın iştahı ve motivasyonu had safhaya çıkmış oldu. Çünkü alınacak bir galibiyetle en yakın rakibine karşı 8 puanlık fark oluşturacaktı. Nitekim maç sonu bu da oldu. İlk yarı Kayserispor topa daha fazla sahip oldu ama bunu üretkenliğe dönüştüremedi.

Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Elbette bunun en önemli sebebi ön alan baskısı ve ikinci topları alıp rakibinin topa sahip olmasıydı. Engelledikleri gibi oyunu da kurdurmadılar. Sarı-kırmızılıların en büyük eksikliği oyun hareketliliğinin yeteri seviyede olmaması. Aynı zamanda birbirlerine alan yaratamamaları da var. Hatta goller bulmasına rağmen maçın içine bir türlü girmediler. Tabii ki yetenekli oyuncularının farkıyla devreyi önde bitirmesini bildiler.

Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

İkinci yarı Galatasaray daha kendi gücüne yakın bir oyunla başlangıç yapınca ve üstüne Yunus'un 60 metre topla tempolu driblingi ve de son vuruştaki bitiriciliği mükemmeldi. Sanırım şu ana kadar ligimizdeki atılan en iyi 2 golden birine aday olacaktır tartışmasız... Zaten bu golle maçın fişini de bir bakıma çekmiş oldular.

Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Galatasaray maçının zaman zaman bazı bölümlerinde iyi oynamasa bile kazanmasını her zaman bilen bir takım. Bunun en önemli nedeni doğru kadro planlaması. Düşünün seviyeyi... Icardi yok ama Osimhen var... Başka söze gerek var mı? Bununla beraber ortaya çıkan bu tablo tartışmasız ligimizin üzerindeki oyuncu kalitesidir.

Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

LEVENT TÜZEMEN - MÜKEMMEL BİR UYUM

Galatasaray, Kayseri'de ikinci yarıdaki kaliteli ve etkili oyunuyla galibiyeti aldı, tatile yenilgisiz lider olarak ve en yakın rakibine 8 puan fark yaparak gitti. İlk yarı bu sezon ideal kadrosuyla Kayseri önüne çıkan G.Saray, maalesef en vasat oyununu oynadı. Bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında en az isabetli pas yapmasına rağmen soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

İlk 45'te vasat oyunun ana nedeni Kayseri'nin kaos futboluna ayak uydurması ve topu yere indirmemesiydi. Okan hoca, uyarmış olacak ki ikinci yarı G.Saray, topu yere indirdi, ayağa isabetli pas yapmaya özen gösterdi. Kayseri kalesinde fazlasıyla gol buldu. Son haftaların yıldızı Yunus'un kendi alanında kaptığı topu 70 metre taşıyarak gol yapması alkışlanacak güzellikteydi. İcardi yok ama Osimhen'in sürekli koşu halinde olması rakip defansların dengesini bozuyor. Nijeryalı çok mütevazı bir golcü.

Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Yunus'un attığı golden sonra kucakladı hatta ilk yarı kendi vurması gereken pozisyonda 'Al da at' dercesine pas verdi. İkisinin mükemmel bir uyumu var. Yunus'un pasına koşan Osimhen'in topun dibine girerek attığı gol ders niteliğindeydi. Barış zaman zaman gereksiz top kayıpları yapsa da mücadeleci oyunun karşılığını almasını biliyor, yürekten oynuyor. Attığı 2 gol de kazanma duygusunun eseriydi.

Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Jakobs'un geri dönüşü G.Saray savunmasını rahatlattı çünkü Jakobs soldan yaptığı bindirmelerle hücuma katkı sağladı. Okan hocayı, hem ligde hem de Avrupa'da yenilgisiz yola devam eden bir takım yarattığı için kutluyorum. Ocak ayında düşünülen oyuncular nokta transfer olmalı. Çünkü mevcut G.Saray'ın kulübesi çok derin değil.

F.Bahçe'ye milli kanat!
G.Saray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı!
DİĞER
Öfkeli çapkın Halil İbrahim Ceyhan!
Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
Talisca adım adım F.Bahçe'ye!
F.Bahçe'de Maximin için sürpriz iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı! G.Saray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı! 09:14
"Uçak düşse onu bile tutar!" "Uçak düşse onu bile tutar!" 08:50
Maç sonu flaş sözler! "Mourinho'nun demesiyle olmuyor" Maç sonu flaş sözler! "Mourinho'nun demesiyle olmuyor" 08:45
Spor yazarlarından flaş Trabzonspor - Bodrumspor maçı değerlendirmesi Spor yazarlarından flaş Trabzonspor - Bodrumspor maçı değerlendirmesi 07:38
Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi 07:28
Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi 07:14
Daha Eski
Juventus, Monza deplasmanında kazandı Juventus, Monza deplasmanında kazandı 00:46
Juventus, Monza deplasmanında kazandı Juventus, Monza deplasmanında kazandı 00:43
Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e yanıt! Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e yanıt! 23:56
Fırtına Pedro Malheiro ile hayat buldu! Fırtına Pedro Malheiro ile hayat buldu! 23:56
Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! 23:56
Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi! Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi! 23:56