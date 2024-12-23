İdela 11'e dönüş

Kayserispor deplasmanında ligin en kritik maçlarından birini oynayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ideal 11'ini kullandı. Forvette Victor Osimhen yer alırken Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı da savunma hattında yer aldı. Trabzonspor karşılaşmasında Osimhen 75. dakikada oyuna girerken Sanchez forma şansı bulamamıştı. Ayrıca sakatlığını atlatan Jakobs da sol kanatta şans buldu. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de kanatlarda görev yaptı. Orta saha ikilisi Sara ve Torreira oldu.
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