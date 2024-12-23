  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray İdela 11'e dönüş

İdela 11'e dönüş

Aslan’da Osimhen forvette ilk 11’e dönerken savunmada da Kaan, Sanchez, Abdülkerim yer aldı, Jakobs sol beke geçti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İdela 11'e dönüş

Kayserispor deplasmanında ligin en kritik maçlarından birini oynayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ideal 11'ini kullandı. Forvette Victor Osimhen yer alırken Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı da savunma hattında yer aldı. Trabzonspor karşılaşmasında Osimhen 75. dakikada oyuna girerken Sanchez forma şansı bulamamıştı. Ayrıca sakatlığını atlatan Jakobs da sol kanatta şans buldu. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de kanatlarda görev yaptı. Orta saha ikilisi Sara ve Torreira oldu.

F.Bahçe'de Maximin için sürpriz iddia!
Talisca adım adım F.Bahçe'ye!
DİĞER
Süper Lig gol krallığı sıralaması 2024-2025: Devre arası öncesi gündemde! Süper Lig'de gol kralı kim olacak?
Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
F.Bahçe ve G.Saray Chelsea'nin yıldızı için devrede!
Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor yazarlarından flaş Trabzonspor - Bodrumspor maçı değerlendirmesi Spor yazarlarından flaş Trabzonspor - Bodrumspor maçı değerlendirmesi 07:38
Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi 07:28
Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi 07:14
Juventus, Monza deplasmanında kazandı Juventus, Monza deplasmanında kazandı 00:46
Juventus, Monza deplasmanında kazandı Juventus, Monza deplasmanında kazandı 00:43
Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e yanıt! Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e yanıt! 23:56
Daha Eski
Fırtına Pedro Malheiro ile hayat buldu! Fırtına Pedro Malheiro ile hayat buldu! 23:56
Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! 23:56
Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi! Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi! 23:56
Muslera'dan emeklilik açıklaması! Muslera'dan emeklilik açıklaması! 23:56
G.Saray farkı açıyor! İşte güncel puan durumu G.Saray farkı açıyor! İşte güncel puan durumu 23:56
G.Saray yenilgisi istifayı getirdi! G.Saray yenilgisi istifayı getirdi! 23:56