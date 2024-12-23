Galatasaray'da Victor Osimhen hareketliliği! İki dev kulüp transfer yarışında
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların bonservisini almayı planladığı golcü oyuncu, iki büyük kulübün daha radarına girdi. İşte ayrıntılar… (GS spor haberi)
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Sezon başında Napoli'den kiralanan Nijeryalı oyuncunun bonservisini almak isteyen yönetime kötü bir haber geldi.
VICTOR OSIMHEN'E PREMIER LİG DEVLERİ TALİP!
Aspor.com.tr'den Bedirhan Altundağ'ın Pasionfutbol.com'dan derlediği habere göre; Victor Osimhen'e Premier Lig devleri Chelsea ve Manchester United talip oldu.
Haberin ayrıntılarında, Manchester'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in golcü oyuncuyu çok istediği kaydedildi.
Chelsea'nin ise 26 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu ödemeye hazır olduğu bildirildi.
İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR!
Victor Osimhen, Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 15 resmi maçta terletti.
Bu mücadelelerde toplam 1090 dakika sahada kalan başarılı oyuncu bu sürelerde 12 gol ve 5 asist üreterek takımına ciddi bir katkı vermeyi başardı.
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