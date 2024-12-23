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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Victor Osimhen hareketliliği! İki dev kulüp transfer yarışında

Galatasaray'da Victor Osimhen hareketliliği! İki dev kulüp transfer yarışında

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların bonservisini almayı planladığı golcü oyuncu, iki büyük kulübün daha radarına girdi. İşte ayrıntılar… (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 14:29
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Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, Manchester United’ın transfer listesinin başında!

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, Manchester United’ın transfer listesinin başında!

Stoper, bek ve forvet bölgesine transfer yapmak isteyen Cimbom'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, Manchester United’ın transfer listesinin başında!

Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isim ise kuşkusuz Victor Osimhen.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, Manchester United’ın transfer listesinin başında!

Sezon başında Napoli'den kiralanan Nijeryalı oyuncunun bonservisini almak isteyen yönetime kötü bir haber geldi.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, Manchester United’ın transfer listesinin başında!

VICTOR OSIMHEN'E PREMIER LİG DEVLERİ TALİP!

Aspor.com.tr'den Bedirhan Altundağ'ın Pasionfutbol.com'dan derlediği habere göre; Victor Osimhen'e Premier Lig devleri Chelsea ve Manchester United talip oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, Manchester United’ın transfer listesinin başında!

Haberin ayrıntılarında, Manchester'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in golcü oyuncuyu çok istediği kaydedildi.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, Manchester United’ın transfer listesinin başında!

Chelsea'nin ise 26 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu ödemeye hazır olduğu bildirildi.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, Manchester United’ın transfer listesinin başında!

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR!

Victor Osimhen, Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 15 resmi maçta terletti.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, Manchester United’ın transfer listesinin başında!

Bu mücadelelerde toplam 1090 dakika sahada kalan başarılı oyuncu bu sürelerde 12 gol ve 5 asist üreterek takımına ciddi bir katkı vermeyi başardı.

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