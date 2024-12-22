TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Berke Özer bombası!
Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Uruguaylı eldivenin yerini doldurmak için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Eyüpspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Berke Özer'i listesine ekledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Cimbom, sezon sonunda İstanbul ekibinin kapısını çalarak teklifini sunacak.
Futbola Altınordu altyapısında başlayan Berke, 2018-19'da Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
2022-23'te sarı-lacivertlilerden ayrılarak Portimonense'ye bedelsiz giden milli file bekçisi aynı sezon devre arasında Eyüpspor'un yolunu tutmuştu.
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