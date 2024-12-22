  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Berke Özer bombası!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Berke Özer bombası!

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Uruguaylı eldivenin yerini doldurmak için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Eyüpspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Berke Özer'i listesine ekledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Berke Özer bombası!

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve 14 yıllık serüvenin ardından ayrılarak ülkesi Uruguay'a dönecek 38 yaşındaki Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Berke Özer bombası!

Liverpool'dan Alisson Becker'i listesinde tutan Aslan, sürpriz bir ismi daha ekledi: Berke Özer…

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Berke Özer bombası!

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki eldivene talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Berke Özer bombası!

Cimbom, sezon sonunda İstanbul ekibinin kapısını çalarak teklifini sunacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Berke Özer bombası!

Futbola Altınordu altyapısında başlayan Berke, 2018-19'da Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Berke Özer bombası!

2022-23'te sarı-lacivertlilerden ayrılarak Portimonense'ye bedelsiz giden milli file bekçisi aynı sezon devre arasında Eyüpspor'un yolunu tutmuştu.

F.Bahçe'de olağanüstü Mourinho toplantısı!
G.Saray'dan flaş Dybala hamlesi
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da Osimhen şoku! Transfer görüşmesini duyurdular...
Türkiye özgür Suriye'ye aydınlatacak! Birecik-Halep elektrik hattı onarılıyor | Katar- Türkiye Doğalgaz Boru Hattı yeniden masada
G.Saray'dan sürpriz transfer!
F.Bahçe'de dev hüsran!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico'dan 18 yıl sonra tarihi zafer! Atletico'dan 18 yıl sonra tarihi zafer! 01:14
Atletico'dan 18 yıl sonra tarihi zafer! Atletico'dan 18 yıl sonra tarihi zafer! 00:58
Beşiktaş evinde ağır yaralı! Beşiktaş evinde ağır yaralı! 23:57
Halim Okta: Zor günler geçiriyoruz! Halim Okta: Zor günler geçiriyoruz! 23:57
Beşiktaş - Alanyaspor maçında gol VAR'dan döndü! Beşiktaş - Alanyaspor maçında gol VAR'dan döndü! 23:57
F.Bahçe ve G.Saray için Maguire sürprizi! F.Bahçe ve G.Saray için Maguire sürprizi! 23:57
Daha Eski
Trabzonspor'da Orsic'in sözleşmesi feshedildi! Trabzonspor'da Orsic'in sözleşmesi feshedildi! 23:57
Sivas'ta gol sesi çıkmadı! Sivas'ta gol sesi çıkmadı! 23:57
G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 23:57
Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı 23:57
Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray yolunda! Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray yolunda! 23:57
F.Bahçe'de Mourinho pişmanlığı! F.Bahçe'de Mourinho pişmanlığı! 23:57