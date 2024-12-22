KAYSERİSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11 | Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıkla...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, Galatasay'ı konuk edecek. Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçında 1-1 berabere kalmasının ardından hata yapmak istemeyen sarı-kırmızlılar, puan farkını 8'e çıkartmak istiyor. Ligde yoluna namağlup bir şekilde devam eden Okan Buruk'un öğrencileri 13 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 41 puanla zirvede yer alıyor. Kayserispor maçı öncesi kamp kadrosunu açıklayan Galatasaray'da sürpriz isimler listede yer almadı. Trabzonspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Roland Sallai dışında, Hakim Ziyech de kamp kadrosuna yazılmadı. Kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, lider Galatasaray karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Alt sıralardan bir an önce çıkmak isteyen ev sahibi takım, 15 puanla 16. sırada yer alıyor. Sakat oyuncuların eksikliğini hisseden Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nun nasıl bir çözüm bulacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte kritik mücadele öncesi öne çıkan detaylar...

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KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Aralık Pazar günü başlayacak. Milyonlarca kişi tarafından takip edilecek mücadelenin ilk düdüğü ise saat 16.00'da çalacak.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirve ve kümede kalma yarışını doğrudan ilgilendiren Kayserispor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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KEREM DEMİRBAY VE YUSUF DEMİR LİSTEDE YOK

Süper Lig'in 17. hafta müsabakası için Kayseri'ye giden Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Sakat oyuncuların büyük bir kısmının geri döndüğü sarı-kırmızılılarda, listede 5 oyuncunun ismi yer almadı. Mauro Icardi'nin tedavisine devam edilirken, Roland Sallai'de kart cezası nedeniyle yerini alamadı.

Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kerem Demirbay özel izin nedeniyle takım ile birlikte Kayseri'ye uçmadı. Trabzonspor maçının ikinci yarısında forma giyen Yusuf Demir ise sağlık sorunları nedeniyle takımını yalnız bırakmak durumunda kaldı.

HAKIM ZIYECH BİR KEZ DAHA KADRODA YOK

Trabzonspor derbisi öncesinde kadroya alınmayacağı açıklanan Hakim Ziyech, Kayserispor mücadelesinde de listede yerini alamadı. Kadro planlaması içerisinde düşünülmeyen Faslı yıldızın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY KAMP KADROSU

Kayserispor - Galatasaray maçı öncesi Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibinin belirlediği kamp kadrosu şöyle:

✈️ B. Kayserispor maçı kamp kadromuz. #KYSvGS ℹ️ Ailevi nedenle özel izinli olan Kerem Demirbay ve hasta olan Yusuf Demir, kamp kadrosunda yer almamaktadır. pic.twitter.com/ftiVzcomU4 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 21, 2024

KAYSERİSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Transfer yasağından dolayı dar bir kadro ile sezona başlayan Kayserispor'da sakat oyuncuların fazlalığı Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nu düşündürüyor. Galatasaray karşısında galibiyet almak isteyen ev sahibi takımda Bilal Bayazit, Majid Hosseini, Arif Kocaman ve Carlos Mane'nin tedavilerine devam ediliyor. Sakat futbolcuların 22 Aralık Pazar günü oynanacak mücadele forma giymesine zor gözüyle bakılıyor.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Onurcan, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole, Boa Morte, Baran, Mehdi Bourabia, Karimi, Hasan Ali Kaldırım, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Jelert, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Barış Alper, Mertens, Yunus, Victor Osimhen

GALATASARAY'DAN ÜSTÜNLÜK

Kayserispor ile Galatasaray, tarihleri boyunca 53 defa karşı karşıya geldi. Bunlardan 17'si berabere tamamlanırken, 30 maçın kazananı Galatasaray oldu. Kayserispor ise güçlü rakibini 6 defa mağlup etti.

21 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçını son dakikalarda attığı golle 4-3 yenen Galatasaray, son oynadığı 21 maçı da kaybetmedi. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yoluna namağlup bir şekilde devam eden Cimbom, Kayserispor karşısında da kazanan taraf olmak için mücadele edecek.

KAYSERİSPOR'DA GOL SIKINTISI DEVAM EDİYOR

2024-2025 sezonunda oynadığı 15 maçta 15 gol kaydeden Kayserispor, gol atma sorununu bir türlü aşamıyor. Transfer yasağından dolayı hücum bölgesini güçlendiremeyen sarı-kırmızlılar; Aylton Boa Morte, Duckens Nazon ve Bahoken üçlüsünden toplam 4 gol katkısı alabildi.

Kalesinde ise 27 gol gören Kayserispor'un, ligin en çok gol atan takımı Galatasaray karşısında nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇINA DERBİ HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan karara göre Kayserispor - Galatasaray maçı hakemi Mehmet Türkmen oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi yöneten Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.

KAYSERİ HAVA DURUMU

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Kayserispor - Galatasaray maçında hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, maç saatinde Kayseri hava durumu 7 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranının ise yüzde 87 oranında seyretmesi bekleniyor.