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Haberler Galatasaray Kayserispor 1-5 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) Galatasaray'dan Kayseri'de 5 gollü gövde gösterisi!

Kayserispor 1-5 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) Galatasaray'dan Kayseri'de 5 gollü gövde gösterisi!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, zirvedeki en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanarak puan farkını 8'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. İşte maçın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 18:02
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Kayserispor 1-5 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) Galatasaray'dan Kayseri'de 5 gollü gövde gösterisi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 4. ile 71. dakikada Victor Osimhen, 29. ile 87. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 51. dakikada Yunus Akgün'den geldi. Kayserispor'un golünü ise 14. dakikada Stephane Bahoken kaydetti.

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Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, zirvedeki en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Eyüpspor'la 1-1 berabere kalarak puan kaybettiği haftada kazanarak 44 puana yükseldi ve aradaki puan farkını 8'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Kayserispor ise 15 puanda kaldı ve düşme hattından kurtulamadı.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlayacak, Kayserispor ise Bodrumspor deplasmanına konuk olacak.

OSIMHEN VE SANCHEZ 11'E DÖNDÜ

Sakatlıkları nedeniyle Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor maçında riske edilmeyerek yedek bekletilen Osimhen ve Davinson Sanchez, bir maçlık aranın ardından ilk 11'de yer aldı.

Trabzonspor karşılaşmasında Osimhen 75. dakikada oyuna girerken Davinson Sanchez forma şansı bulamamıştı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI "DALYA" DEDİ

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı.

Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez mücadele etti.

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