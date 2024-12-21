  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! İşte yapılan teklif

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! İşte yapılan teklif

Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray defansa takviye yapmak için kolları sıvadı. PSG'nin 29 yaşındaki yıldızı Milan Skriniar transferinde artık sona yaklaştı. Slovak oyuncunun transferi yeni yılla birlikte resmen açıklanacak. İşte Cimbom'un yaptığı teklif... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! İşte yapılan teklif

Avrupa Ligi'nde final, Süper Lig'de de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! İşte yapılan teklif

Victor Nelsson'la ocak ayında vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Danimarkalı oyuncunun yerini ise bir dünya yıldızıyla doldurma istiyor.

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! İşte yapılan teklif

Hedefteki isim; Paris Saint-Germain'in 29 yaşındaki Slovak stoperi Milan Skriniar...

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! İşte yapılan teklif

Satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi Fransız ekibine yapıldı, büyük oranda anlaşma sağlandı, oyuncunun maaşı konusunda görüşmeler sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! İşte yapılan teklif

JUVENTUS GERİ ÇEKİLDİ
PSG ile pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Skriniar'la anlaşmaya çok yakın. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Skriniar, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti ve Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! İşte yapılan teklif

PSG'de kadroda düşünülmeyen Skriniar'ı Juventus da istiyordu. Ancak mali anlamda sıkıntılı bir süreç geçiren İtalyan ekibi, Slovak stoperin yıllık maaşından dolayı geri adım atmış durumda.

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! İşte yapılan teklif

Galatasaray'ın kısa süre içinde Milan Skriniar'ı açıklaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! İşte yapılan teklif

ICARDI'DEN DOLAYI İLİŞKİLER İYİ
Galatasaray,Paris Saint-Germain'le Skriniar konusunu da ikili ilişkileriyle işi bitirmeye yakın...

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! İşte yapılan teklif

İki kulüp Mauro İcardi transferiyle birlikte dostane ilişkiler kurmuştu.

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! İşte yapılan teklif

Bu ilişkiler iki kulüp arasında devam ediyor. PSG, önceliği bu nedenle transferde Galatasaray'a vermiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! İşte yapılan teklif

MAURO'NUN İZİNDEN GELİYOR
Skriniar, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'yle benzer bir kariyere sahip...

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! İşte yapılan teklif

İcardi, Sampdoria'nın ardından İnter'in yolunu tutmuş, ardından da PSG'ye gitmişti.

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! İşte yapılan teklif

Tangocu, son olarak Galatasaray'a geldi. Skriniar'ın da kariyeri aynı şekilde. Sampdoria, İnter ve PSG şeklinde gelişti.

TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! İşte yapılan teklif

SLOVAK İSİM 3'LÜ DEFANSA UYGUN
Galatasaray'da Okan Buruk'un Milan Skriniar'ı stoper listesinin ilk sırasına yazmasının ana nedeni ise; Slovak oyuncunun, İnter'de yıllarca 3'lü formasyonda oynaması...

F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı!
REKLAM
DİĞER
MİLLİ MAÇ HEYECANI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç takvimi
17/25 Aralık sürecinde neler yaşandı? FETÖ ile mücadele eden savcılar konuştu: Bildiğimiz yoldan dönmedik
Mourinho: Takımım çok kötüydü!
F.Bahçe Eyüp deplasmanında yara aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! 01:11
Hedef UEFA şampiyonluğu Hedef UEFA şampiyonluğu 01:04
Ceza sadece bize geliyor Ceza sadece bize geliyor 01:04
Milan tek golle güldü! Milan tek golle güldü! 00:58
4 yıl sonra ilki yaşadı 4 yıl sonra ilki yaşadı 00:56
Samandıra'da isyan Samandıra'da isyan 00:55
Daha Eski
B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! 00:47
B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! 00:46
Mourinho: Takımım çok kötüydü! Mourinho: Takımım çok kötüydü! 00:32
Arda Turan'dan flaş Beşiktaş açıklaması! Arda Turan'dan flaş Beşiktaş açıklaması! 00:32
F.Bahçe Eyüp deplasmanında yara aldı! F.Bahçe Eyüp deplasmanında yara aldı! 00:32
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 00:32