TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! İşte yapılan teklif
Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray defansa takviye yapmak için kolları sıvadı. PSG'nin 29 yaşındaki yıldızı Milan Skriniar transferinde artık sona yaklaştı. Slovak oyuncunun transferi yeni yılla birlikte resmen açıklanacak. İşte Cimbom'un yaptığı teklif... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi Fransız ekibine yapıldı, büyük oranda anlaşma sağlandı, oyuncunun maaşı konusunda görüşmeler sürüyor.
JUVENTUS GERİ ÇEKİLDİ
PSG ile pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Skriniar'la anlaşmaya çok yakın. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Skriniar, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti ve Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.
PSG'de kadroda düşünülmeyen Skriniar'ı Juventus da istiyordu. Ancak mali anlamda sıkıntılı bir süreç geçiren İtalyan ekibi, Slovak stoperin yıllık maaşından dolayı geri adım atmış durumda.
Galatasaray'ın kısa süre içinde Milan Skriniar'ı açıklaması bekleniyor.
ICARDI'DEN DOLAYI İLİŞKİLER İYİ
Galatasaray,Paris Saint-Germain'le Skriniar konusunu da ikili ilişkileriyle işi bitirmeye yakın...
İki kulüp Mauro İcardi transferiyle birlikte dostane ilişkiler kurmuştu.
Bu ilişkiler iki kulüp arasında devam ediyor. PSG, önceliği bu nedenle transferde Galatasaray'a vermiş durumda.
MAURO'NUN İZİNDEN GELİYOR
Skriniar, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'yle benzer bir kariyere sahip...
İcardi, Sampdoria'nın ardından İnter'in yolunu tutmuş, ardından da PSG'ye gitmişti.
Tangocu, son olarak Galatasaray'a geldi. Skriniar'ın da kariyeri aynı şekilde. Sampdoria, İnter ve PSG şeklinde gelişti.
SLOVAK İSİM 3'LÜ DEFANSA UYGUN
Galatasaray'da Okan Buruk'un Milan Skriniar'ı stoper listesinin ilk sırasına yazmasının ana nedeni ise; Slovak oyuncunun, İnter'de yıllarca 3'lü formasyonda oynaması...
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