Tottenham'ın galibiyetinde Galatasaray detayı! "Onlar gibi olalım istiyorum"
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United'ı ağırlayan Tottenham, mücadeleyi 4-3 kazandı. Karşılaşma öncesinde Tottenham Hotspur'un teknik direktörü Ange Postecoglou'nun çarpıcı ifadeleri ortaya çıktı. İşte kritik maçta alınan galibiyetteki "Galatasaray" detayı... | Son dakika GS spor haberi
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İşte The Standart'ta "Ange Postecoglou, Tottenham taraftarlarına Manchester United atmosferi hakkında mesaj gönderdi" başlığıyla yer alan ve fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği haber.
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında RAMS Park'ta sarı kırmızılı ekibin konuğu olmuştu.
Karşılaşmayı Okan Buruk'un öğrencileri 3-2 kazanmış ve İngiliz devinden 3 puan almayı başarmıştı.
Sarı kırmızılıların "12. adamı", takımlarına sunduğu destek ve sahalarında oluşturdukları mükemmel atmosfer ile dikkatleri üzerine çekmişti.
Ange Postecoglou, Tottenham taraftarlarına oynayacakları maçta düşmanca bir atmosfer yaratmaları çağrısında bulunarak "Galatasaray gibi olmasını isterim." dedi.
Haberde Postecoglou'nun Galatasaray ve Rangers deplasmanında büyük bir gürültüyle karşılandığı ve Tottenham taraftarlarından da Manchester ekibi için benzer bir karşılama istediği belirtildi.
"Eğer ki bunu başarırsak büyük bir maçta zorlu bir rakibi yenmemiz kesinlikle kolaylaşacaktır." diye ekleyen Ange'nin öğrencileri, taraftarların da yoğun desteği ile çeyrek final maçını kazanmayı başardı.
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