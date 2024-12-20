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Haberler Galatasaray Tottenham'ın galibiyetinde Galatasaray detayı! "Onlar gibi olalım istiyorum"

Tottenham'ın galibiyetinde Galatasaray detayı! "Onlar gibi olalım istiyorum"

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United'ı ağırlayan Tottenham, mücadeleyi 4-3 kazandı. Karşılaşma öncesinde Tottenham Hotspur'un teknik direktörü Ange Postecoglou'nun çarpıcı ifadeleri ortaya çıktı. İşte kritik maçta alınan galibiyetteki "Galatasaray" detayı... | Son dakika GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 10:00
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Tottenham'ın galibiyetinde Galatasaray detayı! "Onlar gibi olalım istiyorum"

İngiltere Lig Kupası'nda 19 Aralık Perşembe günü Tottenham Hotspur ve Manchester United karşı karşıya geldi.

Tottenham'ın galibiyetinde Galatasaray detayı! "Onlar gibi olalım istiyorum"

4-3 sonuçlanan maçı ev sahibi Tottenham kazanırken galibiyetteki "Galatasaray" detayı ortaya çıktı.

Tottenham'ın galibiyetinde Galatasaray detayı! "Onlar gibi olalım istiyorum"

Kupada yarı finale yükselme maçı öncesi teknik direktör Ange Postecoglou'nun "Onlar gibi olalım istiyorum" ifadeleri dikkat çekti.

Tottenham'ın galibiyetinde Galatasaray detayı! "Onlar gibi olalım istiyorum"

İşte The Standart'ta "Ange Postecoglou, Tottenham taraftarlarına Manchester United atmosferi hakkında mesaj gönderdi" başlığıyla yer alan ve fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği haber.

Tottenham'ın galibiyetinde Galatasaray detayı! "Onlar gibi olalım istiyorum"

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında RAMS Park'ta sarı kırmızılı ekibin konuğu olmuştu.

Tottenham'ın galibiyetinde Galatasaray detayı! "Onlar gibi olalım istiyorum"

Karşılaşmayı Okan Buruk'un öğrencileri 3-2 kazanmış ve İngiliz devinden 3 puan almayı başarmıştı.

Tottenham'ın galibiyetinde Galatasaray detayı! "Onlar gibi olalım istiyorum"

Sarı kırmızılıların "12. adamı", takımlarına sunduğu destek ve sahalarında oluşturdukları mükemmel atmosfer ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Tottenham'ın galibiyetinde Galatasaray detayı! "Onlar gibi olalım istiyorum"

Ange Postecoglou, Tottenham taraftarlarına oynayacakları maçta düşmanca bir atmosfer yaratmaları çağrısında bulunarak "Galatasaray gibi olmasını isterim." dedi.

Tottenham'ın galibiyetinde Galatasaray detayı! "Onlar gibi olalım istiyorum"

Haberde Postecoglou'nun Galatasaray ve Rangers deplasmanında büyük bir gürültüyle karşılandığı ve Tottenham taraftarlarından da Manchester ekibi için benzer bir karşılama istediği belirtildi.

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