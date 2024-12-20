Tottenham'ın galibiyetinde Galatasaray detayı! "Onlar gibi olalım istiyorum"

Sarı kırmızılıların "12. adamı", takımlarına sunduğu destek ve sahalarında oluşturdukları mükemmel atmosfer ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Ange Postecoglou, Tottenham taraftarlarına oynayacakları maçta düşmanca bir atmosfer yaratmaları çağrısında bulunarak "Galatasaray gibi olmasını isterim." dedi.