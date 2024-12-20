Mikautadze heyecanı

Galatasaray transfer önemli bir çalışma başlattı. Sarı-kırmızılılar, kadrosuna Gürcistan futbolunun parlayan yıldızlarından Georges Mikautadze'yi dahil etmek istiyor. Ocak ayında hücum hattını güçlendirmek isteyen Cimbom'da bu doğrultuda çalışmalar hızlandı. Olympique Lyon'da forma giyen Mikautadze'nin yakından izlediği ve ara transfer döneminde kadroya katabilmek için gerekli adımların resmen atıldığı dile getirildi.

OYUNCU DA İSTEKLİ

Mauro İcardi'nin şanssız sakatlığından dolayı Victor Osimhen ve Michy Batshuayi'nin yanına bir hücumcu eklemek isteyen Aslan'da Mikautadze'nin durumu araştırılıyor. Olympique Lyon'un yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle bazı oyuncularını elden çıkaracağı vurgulanıyor. Galatasaray da Georges Mikautadze ve Olympique Lyon ile görüşmelere başladı. Gürcü futbolcunun da Galatasaray'a sıcak baktığı bildirildi.

PERFORMANSI YÜKSELİŞTE

Georges Mikaudatze, Olympique Lyon'da son dönemin çıkışa geçen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Gürcü futbolcu son 2 lig maçında ağları havalandırdı. 24 yaşındaki yıldız Angers ve PSG maçında attığı gollerle beğeni topladı. Mikaudatze bu sezon oynadığı 20 resmi maçta 6 gol atarken 1 de asist yaptı.

EURO 2024'TE PARLADI

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te yer alan Gürcistan'da Georges Mikaudatze performansıyla beğenilen isimlerden olmuştu. Turnuvada 4 maçta 3 gol atan Mikaudatze; Harry Kane, Musiala, Gakpo ve Dani Olmo gibi yıldızlarla gol krallığını paylaşmıştı.

LYON SATMAK ZORUNDA

Ekonomik sıkıntıları olan Olympique Lyon; kurallar gereği ligden düşme tehlikesi taşıyor. Lyon oyuncu satışıyla belli bir bonservis kazancı elde etmek zorunda. Georges Mikaudatze'nin satılabileceği aktarıldı.

GÜRCISTAN'DA ÇOK DEĞERLI

Gürcistan Milli Takımı ile 35 maça çıkıp 16 gol atan Georges Mikaudatze, ülkesinde çok seviliyor. 24 yaşındaki futbolcu son dönemde Avrupa futbolunda parlayan Gürcistan Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mikaudatze; Napoli'li Kvaratskhelia ve bonservisi Liverpool'da olan kaleci Mamardashvili ile beraber ülke futbolunda ilk sırada geliyor. Yıldız oyuncu, Gürcistan Milli Takımı tarihinde de en fazla gol atan 4. futbolcu konumunda.