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Haberler Galatasaray İtalya'da Dybala gündemi

İtalya'da Dybala gündemi

Aslan’ın Paulo Dybala için harekete geçmesi İtalyan medyasını heyecanlandırdı. Arjantinli yıldızın vatandaşı Mauro İcardi ile sarı-kırmızılı forma altında buluşma ihtimalinin olduğu aktarıldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 06:50
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İtalya'da Dybala gündemi

İtalyan basını; Paulo Dybala'nın Galatasaray ile görüşmeye başlaması sonrası transferi yakından takip etmeye başladı. Çizme basının önde gelen medya kuruluşları Dybala'nın sarı-kırmızılı forma altında Mauro İcardi ile bir araya gelme ihtimalinin olduğu vurgulandı. La Gazzetta dello Sport, Arjantinli iki yıldızın Galatasaray'da yan yana oynamaya yakın olduğu belirtildi. Öte yandan Tuttosport'un haberinde ise Roma ile Dybala'nın vedalaşacağı, Galatasaray'ın şu anda en güçlü aday olduğu bildirildi. ÖTE yandan AS Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Sportif Direktör Ghisolfi, "Henüz Dybala için resmi bir teklif yok. Ancak teklif gelirse değerlendirebiliriz" diyerek transfer için açık kapı bıraktı. Corriere dello Sport'un haberinde de Roma'nın teknik direktörü Claudio Ranieri'nin Dybala'nın ayrılmak istemesi halinde gitmesine izin vermeyi düşündüğü aktarıldı.

ONU İDARE EDİYORUM

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Paulo Dybala ile ilgili konuştu. Ranieri, "Dybala önemli bir futbolcu. İyi durumda olduğunda farkını gösteren bir oyuncu. Ancak bir Dybala'lı Roma var bir de Dybala'sız Roma var. Onu idare ediyorum çünkü henüz üç maçı birden kaldırabilecek durumda değil" dedi.

SON MAÇTA OYNAMADI

Roma'nın İtalya Kupası'nda önceki Sampdoria ile oynadığı ve 4-1 kazandığı mücadelede Paulo Dybala yedek kaldı. Arjantinli yıldız mücadele boyunca hiç süre almadı.

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