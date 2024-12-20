Galatasaray Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla süren idmanın topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdiği kaydedildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.