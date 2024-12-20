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Haberler Galatasaray Galatasaray Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla süren idmanın topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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