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Haberler Galatasaray Sakin ve lider

Sakin ve lider

Cimbom’un stoperdeki bir numaralı gündemi Milan Skriniar’ı İnter’deki hocası Simone İnzaghi tarif ediyor, İtalyan hoca, yıldız ismin sakinliğine ve liderliğine vurgu yapıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Sakin ve lider

Galatasaray'ın stoper hamlesinde bir numarası olan Milan Skriniar için İnter'de beraber çalıştığı eski teknik direktörü Simone İnzaghi'nin sözleri gözlerden kaçmıyor. İtalyan teknik direktörün Slovak stoper için sarf ettiği sözler önemli bir referans oluşturuyor. 2022- 2023 sezonu sonunda Skriniar'a övgülerde bulunan İnter'in hocası, deneyimli savunmacının sakinliğine ve liderliğine özellikle dikkat çekiyor.

INZAGHI İLE 79 MAÇ

Simone İnzaghi yönetimindeki İnter'de 2021-2023 yılları arasında toplamda 79 resmi maça çıkan Milan Skriniar, 4 gol attı 1 asist yaptı. Simone İnzaghi, İtalyan basınına övdüğü öğrencisi için, "Sahada Milan Skriniar'ın olması size kenarda sakinlik ve rahatlık veriyor. Kaptanlık bandını güvenerek teslim edebileceğiniz bir futbolcu. Sakin oynayan, lider ve güçlü bir karakter" ifadelerini kullanmıştı.

Luis Enrique'den mesaj

PSG'de bu sezon 5 resmi maçta oynayabilen Milan Skriniar, daha fazla forma giymek istiyor. PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique geçtiğimiz hafta Skriniar'ın bu durumuyla ilgili önemli bir açıklama yaparak, "Oynamadığınız zaman mutsuz olursunuz, bu gayet doğal bir süreç futbolda" ifadelerini kullandı.

5 maçta oynayabildi

Milan Skriniar bu sezon Fransa'da PSG'de sadece 5 resmi maçta forma giyebildi. Son olarak da 22 Kasım'da Ligue 1'deki Toulouse maçında süre alan deneyimli stoper, son 3 karşılaşmada oyuna giremedi. 29 yaşındaki Slovak yıldız toplamda 381 dakika süre buldu.

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