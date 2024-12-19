Golü hissettim

Trabzonspor derbisinde 59. dakikada oyuna girerek maçın dönmesini ve 4-3'lük galibiyetin gelmesini sağlayan yıldızlarından Michy Batshuayi o anları anlattı. RAMS Park'ta hem yeşil sahaya çıkan hem de tribünlere giden Batshuayi aynı heyecanı tekrar yaşadı. GS TV'ye konuşan Belçikalı forvet, "Taraftarlarımızın önünde gol atmak çok mutluluk ve gurur verici. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarların ismimi haykırması beni motive ediyor. Türkiye'yi seviyorum. Çünkü futbolu çok seviyorlar. Penaltı anında da golü atacağım hissetmiştim. Lig şampiyonluğunu ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.