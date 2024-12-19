  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Golü hissettim

Golü hissettim

Batshuayi, Trabzonspor derbisinde elde edilen 4-3’lük galibiyeti anlattı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Golü hissettim
Trabzonspor derbisinde 59. dakikada oyuna girerek maçın dönmesini ve 4-3'lük galibiyetin gelmesini sağlayan yıldızlarından Michy Batshuayi o anları anlattı. RAMS Park'ta hem yeşil sahaya çıkan hem de tribünlere giden Batshuayi aynı heyecanı tekrar yaşadı. GS TV'ye konuşan Belçikalı forvet, "Taraftarlarımızın önünde gol atmak çok mutluluk ve gurur verici. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarların ismimi haykırması beni motive ediyor. Türkiye'yi seviyorum. Çünkü futbolu çok seviyorlar. Penaltı anında da golü atacağım hissetmiştim. Lig şampiyonluğunu ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.
Dybala pazarlığında flaş detay!
F.Bahçe'den stoper operasyonu! 62 milyon Euro'luk takviye
DİĞER
Yeşilçam’ın güzel yıldızı Harika Avcı'nın zor günleri...Polisler kapıyı kırarak eve girdi
Asgari ücrette 3. toplantı zamanı! İşte zam senaryoları
Acil Merih hamlesi!
Angelino'dan flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Angelino'dan flaş açıklama! Angelino'dan flaş açıklama! 02:14
Kıtalararası şampiyon Arda'lı Real Madrid! Kıtalararası şampiyon Arda'lı Real Madrid! 02:14
Gaziantep FK evinde turladı! Gaziantep FK evinde turladı! 02:14
A. Efes evinde farka gitti! A. Efes evinde farka gitti! 02:13
Dybala'da son dakika gelişmesi! İmzaya kalmıştı ama... Dybala'da son dakika gelişmesi! İmzaya kalmıştı ama... 02:13
2 Türk futbolcuya doping cezası! 2 Türk futbolcuya doping cezası! 02:13
Daha Eski
G.Saray'a Pogba müjdesi! Engel kalmadı G.Saray'a Pogba müjdesi! Engel kalmadı 02:13
Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı 02:13
Menemen'de turlayan Ankaragücü! Menemen'de turlayan Ankaragücü! 02:13
Erzurumspor FK gruplara kaldı! Erzurumspor FK gruplara kaldı! 02:13
Arda Güler'e Alman devi talip oldu! Real Madrid... Arda Güler'e Alman devi talip oldu! Real Madrid... 02:13
Osimhen'in kabusu Skriniar! İlginç tesadüf.. Osimhen'in kabusu Skriniar! İlginç tesadüf.. 02:13