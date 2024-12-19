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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Köhn piyangosu! En geç nisan ayına kadar...

Galatasaray'a Köhn piyangosu! En geç nisan ayına kadar...

Sezon başında Alman ekibi Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn, yeni takımında başarılı bir performans ortaya koydu. Bundesliga'da çıktığı 12 maçta 2 gol atmayı başaran Alman sol bek, Werder Bremen'de ilk 11'in değişilmez isimleri arasına girdi. Werder Bremen'in Köhn'ün kiralık kontratında yer alan 5 milyon 125 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı öğrenildi. Alman basınında çıkan haberlere göre; Werder Bremen, en geç nisan ayına kadar Köhn'ün bonservisini almayı planlıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray'a Köhn piyangosu! En geç nisan ayına kadar...

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Sezon başında Alman ekibi Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn, yeni takımında başarılı bir performans ortaya koydu. Bundesliga'da çıktığı 12 maçta 2 gol atmayı başaran Alman sol bek, Werder Bremen'de ilk 11'in değişilmez isimleri arasına girdi. Werder Bremen'in Köhn'ün kiralık kontratında yer alan 5 milyon 125 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı öğrenildi. Alman basınında çıkan haberlere göre; Werder Bremen, en geç nisan ayına kadar Köhn'ün bonservisini almayı planlıyor.

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