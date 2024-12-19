Galatasaray'a Köhn piyangosu! En geç nisan ayına kadar...

Sezon başında Alman ekibi Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn, yeni takımında başarılı bir performans ortaya koydu. Bundesliga'da çıktığı 12 maçta 2 gol atmayı başaran Alman sol bek, Werder Bremen'de ilk 11'in değişilmez isimleri arasına girdi. Werder Bremen'in Köhn'ün kiralık kontratında yer alan 5 milyon 125 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı öğrenildi. Alman basınında çıkan haberlere göre; Werder Bremen, en geç nisan ayına kadar Köhn'ün bonservisini almayı planlıyor.