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Haberler Galatasaray Galatasaray ve Trabzonspor'a Gift Orban'dan flaş haber! Yeni takımı açıklandı

Galatasaray ve Trabzonspor'a Gift Orban'dan flaş haber! Yeni takımı açıklandı

Galatasaray ve Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. İki Süper Lig devinin de listesinde bulunan ve Olympique Lyon'da forma giyen Gift Orban ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. 22 yaşındaki yetenekli santrfor'un yeni takımı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika GS TS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 14:46
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray ve Trabzonspor'a Gift Orban'dan flaş haber! Yeni takımı açıklandı

Galatasaray'da yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin sezonu kapatması ile devre arasında öncelik hücum hattına yapılacak transferlerdi.

Galatasaray ve Trabzonspor'a Gift Orban'dan flaş haber! Yeni takımı açıklandı

Sarı kırmızılılar, aynı zamanda yaz transfer döneminden bu yana Trabzonspor'un da peşinde olduğu Gift Orban'ı renklerine bağlamak istiyorlardı.

Galatasaray ve Trabzonspor'a Gift Orban'dan flaş haber! Yeni takımı açıklandı

Ligue 1 temsilcisi Olympique Lyon, geçen sezon Gent'ten 14 milyon Euro'ya aldığı 22 yaşındaki Orban'ı mali kriz nedeniyle pazara koymuştu.

Galatasaray ve Trabzonspor'a Gift Orban'dan flaş haber! Yeni takımı açıklandı

Victor Osimhen'in, kendisi gibi Nijeryalı olan Gift Orban ile görüşerek "Galatasaray'a gel" dediği de iddialar arasındaydı.

Galatasaray ve Trabzonspor'a Gift Orban'dan flaş haber! Yeni takımı açıklandı

Relevo'dan Matteo Moretto'nun ve dış basında çeşitli kaynakların belirttiğine göre Orban'ın yeni kulübü belli oldu.

Galatasaray ve Trabzonspor'a Gift Orban'dan flaş haber! Yeni takımı açıklandı

Hızı ile kendine hayran bırakan ve hem Okan Buruk hem de Şenol Güneş'in taraftarlarına müjdeleme hayali kurduğu yetenekli santrfor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile anlaşma imzalamak üzere.

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