Galatasaray ve Trabzonspor'a Gift Orban'dan flaş haber! Yeni takımı açıklandı
Galatasaray ve Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. İki Süper Lig devinin de listesinde bulunan ve Olympique Lyon'da forma giyen Gift Orban ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. 22 yaşındaki yetenekli santrfor'un yeni takımı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika GS TS spor haberleri
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Victor Osimhen'in, kendisi gibi Nijeryalı olan Gift Orban ile görüşerek "Galatasaray'a gel" dediği de iddialar arasındaydı.
Relevo'dan Matteo Moretto'nun ve dış basında çeşitli kaynakların belirttiğine göre Orban'ın yeni kulübü belli oldu.
Hızı ile kendine hayran bırakan ve hem Okan Buruk hem de Şenol Güneş'in taraftarlarına müjdeleme hayali kurduğu yetenekli santrfor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile anlaşma imzalamak üzere.
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