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Haberler Galatasaray Dybala sağlam referans

Dybala sağlam referans

Galatasaray’ın teklifte bulunduğu Paulo Dybala’yı dünyaca ünlü yıldızlar etkiliyor. Arjantinli futbolcu, daha önce İtalya Serie A'da oynayan ve sarı-kırmızılı forma altında çıkış yakalayan Mauro İcardi, Dries Mertens ve Victor Osimhen gibi yıldızları referans olarak görüyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Dybala sağlam referans

Ara transfer dönemi öncesi Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Paulo Dybala için görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Arjantinli yıldızın menajeri Carlos Novel, dün sarı-kırmızılı kulüple görüşmelerini tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı. Transfer görüşmelerinde Dybala'yı en çok cezbeden konunun Galatasaray'a Serie A'dan giderek önemli başarılar yakalayan yıldızlar olduğu vurgulandı. Daha önce İtalya Serie A'da Inter'de takım kaptanlığı yapıp Galatasaray'a geldikten sonra sembol oyuncular arasına giren, şampiyonluklar kazanan ve gol krallığı elde eden Mauro İcardi, yine Napoli'de bir efsane olduktan sonra sarı-kırmızılı takımda şampiyonluklar kazanan Dries Mertens ve son olarak bu sezon başında Napoli'den gelerek müthiş bir çıkış yakalayan Victor Osimhen'in başarısı Dybala için önemli bir referans oluşturuyor. BU sezon Roma'nın İtalya Serie A'da 12. sıraya kadar gerilemesi, yeni gelen teknik direktör Claudio Ranieri ile istediği uyumu yakalayamayan 31 yaşındaki Dybala'nın hem şampiyonluk yaşayabileceği hem de Avrupa vitrininde başarılı olabileceği bir takım istediği bildirildi. Galatasaray'ın hem lig hem de Avrupa Ligi'nde iddialı olması da deneyimli yıldızı cezbeden başka bir konu oldu. Dybala'nın menajeriyle toplantı yapacağı aktarıldı.

EŞİYLE GÖRÜŞECEK

Transfer görüşmelerinin sürdüğü noktada Paulo Dybala'nın eşi Oriana Sabatini'nin fikrine çok önem verdiği belirtildi. Dybala'nın eşine bu konuda danışacağı, tüm artı ve eksileri değerlendirecekleri kaydedildi.

10 MİLYON EURO MAAŞ

İtalya'da yayın yapan Corriere Dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Paulo Dybala için 10 milyon euroluk bir maaş belirledi. Dybala tarafının bu tekliften etkilendiği ifade edildi.

AİLE ŞİRKETİ İTALYA'DA

Roma'dan ayrılmayı düşünen Paulo Dybala buna karşın İtalya'da devam etme fikrine de sıcak bakabilir. İtalya'da bir aile şirketi olan Dybala, İtalya-Arjantin-ABD arası yapılan işleri uzaktan takip etmekten çekiniyor.

ROMA İLE KONUŞACAK

Roma ile sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek Paulo Dybala, kulübüyle görüşecek. 15 Ocak'a kadar transfer durumunu ve geleceğini netleştirmek isteyen Dybala, nihai bir karar alacak.

DYBALATASARAY

Paulo Dybala'nın Galatasaray ile görüşmeler yapması İtalya basınında büyük yankı uyandırdı. Çizme basınında gazeteler Dybala-Galatasaray haberlerini manşete taşıdı. Corriere dello Sport gazetesi birinci sayfadan verdiği haberinde 'Dybalatasaray' başlığını kullandı.

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