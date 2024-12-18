TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı ve sezon başında bonservisini aldığı Hakim Ziyech, beklenen katkıyı veremedi. Forma şansı bulmakta zorlanan ve ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli futbolcunun yeni takımıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, Galatasaray-Dybala teması dünya çapında gündem oldu.
Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızın transferini kısa süre içerisinde bitirmesi beklenirken, iç transferde de hareketlilik başladı.
Galatasaray, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimlerle ocak ayında vedalaşmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen oyuncuların başındaysa Hakim Ziyech geliyor.
Sezon başında bonservisi alınan Faslı oyuncu, beklenen katkıyı sağlayamadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ve forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli futbolcu, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Adı son günlerde Rennes ile anılan tecrübeli yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
OLYMPIAKOS İSTİYOR
Fransız basını, Olympiakos'un Hakim Ziyech'i istediğini yazdı.
Africa Foot United kaynaklı haberde, Yunan ekibinin ocak ayında Faslı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
Haberde Ziyech için Olympiakos'un yanı sıra Rennes ve bazı Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgilendiği aktarıldı.
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı.
Faslı futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.
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