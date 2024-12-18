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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı ve sezon başında bonservisini aldığı Hakim Ziyech, beklenen katkıyı veremedi. Forma şansı bulmakta zorlanan ve ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli futbolcunun yeni takımıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 10:24
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen Paulo Dybala'nın menajeri Carlos Novel'i İstanbul'a getirdi.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Yönetim, Trabzonspor maçını da tribünden takip eden Novel ile bir görüşme gerçekleştidrdi.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, Galatasaray-Dybala teması dünya çapında gündem oldu.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızın transferini kısa süre içerisinde bitirmesi beklenirken, iç transferde de hareketlilik başladı.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Galatasaray, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimlerle ocak ayında vedalaşmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen oyuncuların başındaysa Hakim Ziyech geliyor.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Sezon başında bonservisi alınan Faslı oyuncu, beklenen katkıyı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ve forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli futbolcu, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Adı son günlerde Rennes ile anılan tecrübeli yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

OLYMPIAKOS İSTİYOR

Fransız basını, Olympiakos'un Hakim Ziyech'i istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Africa Foot United kaynaklı haberde, Yunan ekibinin ocak ayında Faslı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Haberde Ziyech için Olympiakos'un yanı sıra Rennes ve bazı Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgilendiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Faslı futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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