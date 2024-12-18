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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray Mertens'i bırakmıyor! 1 yıl daha...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Mertens'i bırakmıyor! 1 yıl daha...

2022 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Belçikalı yıldızla ilgili flaş bir karar almayı planladığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray Mertens'i bırakmıyor! 1 yıl daha...

Galatasaray'ın bu sezon 3 kulvarda oynadığı 24 maçın tamamında forma giyen tek isim Dries Mertens.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Mertens'i bırakmıyor! 1 yıl daha...

Yıllara meydan okuyan Belçikalı yıldız, Sarı-Kırmızılı takıma bu önemli süreçte; 5 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Mertens'i bırakmıyor! 1 yıl daha...

Cimbom'un orkestra şefi, bu 24 maçın 21'inde ilk 11'de sahadaydı. Tecrübeli 10 numara, büyük maçlardaki etkisiyle de dikkat çekiyor. Sezon sonunda futbolu bırakma düşüncesi olan 37 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Mertens'i bırakmıyor! 1 yıl daha...

Takvim'in haberine göre, Sarı-Kırmızılı yönetim ve Okan Buruk, Mertens'in 1 yıl daha Galatasaray'da kalmasını düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Mertens'i bırakmıyor! 1 yıl daha...

İlerleyen günlerde yıldız futbolcu ile Galatasaray yönetiminin bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Mertens'i bırakmıyor! 1 yıl daha...

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atan Mertens'e hocası Okan Buruk geçtiğimiz Trabzonspor maçında da güvenmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Mertens'i bırakmıyor! 1 yıl daha...

YİNE KALİTESİNİ GÖSTERDİ


Galatasaray zorlu maçta Trabzonspor'u 4-3 yenerken Belçikalı oyuncu sahanın en iyilerinden biri olarak öne çıkmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Mertens'i bırakmıyor! 1 yıl daha...

1 gol ve 1 asist yapan Mertens, son dakikadaki golle kazanılan karşılaşmada da kalitesini göstermişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Mertens'i bırakmıyor! 1 yıl daha...

BEKLEYİP GÖRECEĞİZ!

37 yaşındaki yıldız, Trabzon maçından sonra "Yıl sonunda futbolu bırakacak mısın" sorusuna, "Bekleyip. Göreceğiz" demişti...

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