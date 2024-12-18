TRANSFER HABERİ: Galatasaray Mertens'i bırakmıyor! 1 yıl daha...
2022 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Belçikalı yıldızla ilgili flaş bir karar almayı planladığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Takvim'in haberine göre, Sarı-Kırmızılı yönetim ve Okan Buruk, Mertens'in 1 yıl daha Galatasaray'da kalmasını düşünüyor.
İlerleyen günlerde yıldız futbolcu ile Galatasaray yönetiminin bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.
Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atan Mertens'e hocası Okan Buruk geçtiğimiz Trabzonspor maçında da güvenmişti.
YİNE KALİTESİNİ GÖSTERDİ
Galatasaray zorlu maçta Trabzonspor'u 4-3 yenerken Belçikalı oyuncu sahanın en iyilerinden biri olarak öne çıkmıştı.
1 gol ve 1 asist yapan Mertens, son dakikadaki golle kazanılan karşılaşmada da kalitesini göstermişti.
BEKLEYİP GÖRECEĞİZ!
37 yaşındaki yıldız, Trabzon maçından sonra "Yıl sonunda futbolu bırakacak mısın" sorusuna, "Bekleyip. Göreceğiz" demişti...
DİĞER