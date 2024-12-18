Soluğu Dybala'nın evinde aldılar! "Galatasaray'a transfer olma"
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak üzere olduğu Roma'nın yıldız oyuncusu Paulo Dybala için takım arkadaşları devreye girdi. Arjantinli yıldızın evine giden Romalı oyuncular, Dybala'yı Galatasaray'a gitmemesi için ikna etmek istedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 11:18 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 11:20
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Ranieri, "Başka öncelikleri varsa ve kalmak istemiyorsa onu memnun etmek doğru olur fakat şu ana kadar böyle bir şey hissetmedim." ifadeleri ile Dybala'nın bu kez transfer olmak istediğinin sinyallerini verdi.
Gündemi sarsan gelişmelerin ardından takım arkadaşları, soluğu 31 yaşındaki yıldız oyuncunun evinde aldı.
Roma'ya yakın kaynakların ve Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre Leandro Paredes ve Angelino, Dybala'yı ikna etme girişimlerinde bulundu.
Aynı zamanda Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Leandro Paredes'in yıldız oyuncuya "Galatasaray'a gitme, bizimle kal" dediği ortaya çıktı.
Sarı kırmızılı yönetimin yıllık 10 milyon Euro maaş teklif ettiği Arjantinli'nin vereceği karar her iki takımın taraftarları tarafından heyecanla bekleniyor.
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