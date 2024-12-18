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Haberler Galatasaray Soluğu Dybala'nın evinde aldılar! "Galatasaray'a transfer olma"

Soluğu Dybala'nın evinde aldılar! "Galatasaray'a transfer olma"

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak üzere olduğu Roma'nın yıldız oyuncusu Paulo Dybala için takım arkadaşları devreye girdi. Arjantinli yıldızın evine giden Romalı oyuncular, Dybala'yı Galatasaray'a gitmemesi için ikna etmek istedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 11:18 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 11:20
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Soluğu Dybala'nın evinde aldılar! "Galatasaray'a transfer olma"

Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray'ın devre arasında Roma'nın yıldız oyuncusu Paulo Dybala'yı renklerine bağlamak üzere olduğu ortaya çıktı.

Soluğu Dybala'nın evinde aldılar! "Galatasaray'a transfer olma"

Yıldız oyuncunun menajeri Carlos Novel, Galatasaray-Trabzonspor derbisine gelerek sarı kırmızılı yönetim ve George Gardi ile transfer görüşmesi yaptı.

Soluğu Dybala'nın evinde aldılar! "Galatasaray'a transfer olma"

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Arjantinli yıldız için Roma Teknik Direktörü Cladio Ranieri de yeşil ışık yaktı.

Soluğu Dybala'nın evinde aldılar! "Galatasaray'a transfer olma"

Ranieri, "Başka öncelikleri varsa ve kalmak istemiyorsa onu memnun etmek doğru olur fakat şu ana kadar böyle bir şey hissetmedim." ifadeleri ile Dybala'nın bu kez transfer olmak istediğinin sinyallerini verdi.

Soluğu Dybala'nın evinde aldılar! "Galatasaray'a transfer olma"

Gündemi sarsan gelişmelerin ardından takım arkadaşları, soluğu 31 yaşındaki yıldız oyuncunun evinde aldı.

Soluğu Dybala'nın evinde aldılar! "Galatasaray'a transfer olma"

Roma'ya yakın kaynakların ve Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre Leandro Paredes ve Angelino, Dybala'yı ikna etme girişimlerinde bulundu.

Soluğu Dybala'nın evinde aldılar! "Galatasaray'a transfer olma"

Aynı zamanda Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Leandro Paredes'in yıldız oyuncuya "Galatasaray'a gitme, bizimle kal" dediği ortaya çıktı.

Soluğu Dybala'nın evinde aldılar! "Galatasaray'a transfer olma"

Sarı kırmızılı yönetimin yıllık 10 milyon Euro maaş teklif ettiği Arjantinli'nin vereceği karar her iki takımın taraftarları tarafından heyecanla bekleniyor.

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