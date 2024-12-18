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Haberler Galatasaray Galatasaray ABD'li basketbolcu Michael Young'ı transfer etti

Galatasaray ABD'li basketbolcu Michael Young'ı transfer etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Michael Young'ı kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Türkiye'de Bursaspor forması giyen 30 yaşındaki ABD'li oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 13:33
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Galatasaray ABD'li basketbolcu Michael Young'ı transfer etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Michael Young'ı kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Türkiye'de Bursaspor forması giyen 30 yaşındaki ABD'li oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Tecrübeli oyuncu Michael Young'a 'Sar-kırmızılı renklerimize hoş geldin' diyor, parçalı forması ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." denildi.

Michael Young, geçen sezon Bursaspor formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29 maçta 13,1 sayı, 5,9 ribaunt, 3,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta forma giyen Young, 9,8 sayı, 5,8 ribaunt, 1,7 asist ortalamalarıyla performans sergiledi.

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