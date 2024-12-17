Taraftarlardan tribün şov

Sarı kırmızılılar aşırı soğuğa rağmen dev Trabzonspor maçında tribünleri doldurdu. Takımlarına maç öncesi yaptığı gösteriler ve maç sırasındaki tezahüratlarla büyük destek veren taraftarlar hiç susmadı. Önemli yıldız oyuncularından yoksun çıkan G.Saray takımına 12. adam olarak müthiş katkı sağladılar. İstanbul'da yaşanan kötü hava koşulları olsa da bu önemli karşılaşmayı 46 bin 31 kişi tribünden izledi.

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Galatasaray taraftarı her maça olduğu gibi bu dev karşılaşmaya da motive bir şekilde geldi. Maçın başından sonuna kadar oyunun içindeydi.