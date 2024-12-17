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Haberler Galatasaray Gündem Lindelöf

Gündem Lindelöf

Galatasaray aradığı stoperi İngiltere'de buldu. Victor Nelsson ile yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray, bu futbolcunun yerine vatandaşı Victor Lindelöf’ü takıma kazandırmayı planlıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 06:50
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Gündem Lindelöf

Lider Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarıkırmızılılarda Victor Nelsson'un ayrılığı gündeme gelirken, yönetim stoper arayışlarını sürdürüyor. Bu bağlamda Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de Victor Lindelöf oldu. Manchester United'ın 2017 yılında 35 milyon euroya Benfica'dan transfer ettiği Lindelöf, Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz devinin sözleşme yenilemeyeceği Lindelöf, Galatasaray'a yazıldı.

İTALYANLAR TRANSFERI DUYURDU

TuttoMercato'nun haberine göre Galatasaray, Manchester United forması giyen Victor Lindelöf ile ilgileniyor. İsveçli oyuncu, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Haberde yer alan detayda Galatasaray'ın kış transfer döneminde oyuncuyu uygun bir fiyata kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. Manchester United'da istenileni veremeyen ve yeni teknik direktör Ruben Amorim'in de kadrosunda düşünmediği Lindelöf, bu sezon sadece 8 maçta forma giydi ve 294 dakika sahada kalabildi. Öte yandan, Galatasaray, Botafogo'nun kalecisi John Victor Maciel Furtado'yu da kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı kalecinin menajerinden bilgi alındı.

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