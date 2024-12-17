  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan Kadir Sağlam'a ağır eleştiri! "Bırakın kırmızıyı..."

Ahmet Çakar'dan Kadir Sağlam'a ağır eleştiri! "Bırakın kırmızıyı..."

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, derbiyi kaleme aldı. İşte o yazı... (GS TS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan Kadir Sağlam'a ağır eleştiri! "Bırakın kırmızıyı..."

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Galatasaray ve Trabzonspor, 2024 yılının son derbisinde kozlarını paylaştı. Oldukça çekişmeli geçen maç, 4-3 Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar derbiyi kalemine aldı. İşte o yazı...

AHMET ÇAKAR - GECENİN TEK KÖTÜ UNSURU HAKEMDİ

"Korkunç bir gece izledik. 7 gol oldu ama inanın bana 17 gol de olabilirdi. Uzatmada bile Draguş'la Trabzonspor mutlak golü kaçırdı, top döndü Draguş manasız bir faul yaptı, uzatmanın 8. dakikasında da Ali Şahin kendi kalesine golü atıp Trabzonspor'un çok iyi direndiği bir maçı yine sıfır puanla tamamlamasına neden oldu. İki takımı da kutlamak lazım. Müthiş goller var. Özellikle ilk yarı bir gol, bir asist yapan Yunus Akgün resitali izledik. Galatasaray devreyi 2-1 önde kapadı ama ikinci yarı Abdülkerim'in ayağındaki topu kaptırması sonucu Trabzonspor beraberliği sağladı. Hemen ardından da öne geçti. Düşünebilir musunuz, son yarım saat Trabzonspor önde. Ardından yapılmış acemici bir penaltı ile G.Saray beraberliği yakaladı ve 97'de maçı kazanmasını bildi. Eğer G.Saray şampiyon olacaksa bu maç çok önemli bir kırılma noktasıdır. Maçın tek kötü unsuru skandal yönetim gösteren, çok kötü kararlar veren hakem Kadir sağlam. Hangisinden başlayayım… Serdar'a gösterdiği sarı kart mutlak yanlış. Rakibinin suratına dirsek atan Yunus'a bırakın kırmızıyı kart bile göstermedi. Trabzon'un ikinci golü öncesi faul falan yok, ardından gol geliyor. Abdülkerim'in mutlak sarı kartı es geçildi. G.Saray lehine verdiği penaltıda karar VAR ile geldi ve mutlak doğru. Ama eleştirilerin en büyüğünü yayıncı kuruluşa söylüyoruz. Trabzon'u 3-2 öne geçiren golde top çizgiyi geçti mi geçmedi mi bilmiyoruz. Peki bunu kim gösterecek sıfırda kamerası olması gereken yayıncı kuruluş. Dedik ya Türk futbolunda birçok şey rezil hale gelmiş."

Usta yorumcudan hakem eleştirisi
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Hüseyin Avni Danyal: Oyuncunun gerçek performansını televizyonda değil, sahnede görürsünüz!
17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti! Kirli plan böyle devre dışı bırakıldı
Trabzonspor'dan TFF'ye çağrı!
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Rezillik bitmiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Afrika'da Yılın 11'i açıklandı! Türkiye'den 2 isim var Afrika'da Yılın 11'i açıklandı! Türkiye'den 2 isim var 01:47
Ahmet Çakar'dan Kadir Sağlam'a ağır eleştiri! Ahmet Çakar'dan Kadir Sağlam'a ağır eleştiri! 01:44
Usta yorumcudan hakem eleştirisi Usta yorumcudan hakem eleştirisi 01:36
Sallai cezalı duruma düştü Sallai cezalı duruma düştü 01:34
Gol bana yazılmalı Gol bana yazılmalı 01:32
Afrika'da Yılın 11'i açıklandı! Türkiye'den 2 isim var Afrika'da Yılın 11'i açıklandı! Türkiye'den 2 isim var 01:32
Daha Eski
Osimhen’e 15 dakika Osimhen’e 15 dakika 01:31
İhtiyar delikanlı İhtiyar delikanlı 01:29
Trabzonspor'dan TFF'ye çağrı! Trabzonspor'dan TFF'ye çağrı! 01:29
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Rezillik bitmiyor! Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Rezillik bitmiyor! 01:29
Buruk'tan maç sonu tepkisi! "Dışarıda olduğunu gördük" Buruk'tan maç sonu tepkisi! "Dışarıda olduğunu gördük" 01:29
Güneş'ten derbinin ardından flaş açıklama! Güneş'ten derbinin ardından flaş açıklama! 01:29