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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Roland Sallai Kayserispor maçında cezalı duruma düştü!

Galatasaray'da Roland Sallai Kayserispor maçında cezalı duruma düştü!

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 00:15
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Galatasaray'da Roland Sallai Kayserispor maçında cezalı duruma düştü!

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Kayserispor deplasmanda oynayamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile oynadı. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, sarı kart sınırında yer alıyordu. Müsabakanın 65. dakikasında sarı kart gören Macar futbolcu Roland Sallai, cezalı duruma düştü. Sallai, ligde gelecek deplasmanda oynayacakları Kayserispor mücadelesinde yer alamayacak.

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