İslanbul’dan bir ev al

Etkinliğe Osimhen ile başkan Dursun Özbek arasındaki samimi diyaloglar damga vurdu. Özbek, Nijeryalı yıldıza, İstanbul'dan bir ev almasının iyi ve uzun süreli bir yatırım olacağını belirtip, "Çok kazanıyorsun, bu yatırımı değerlendir" diyerek takıldı. Osimhen başkanın bu önerisine, "Kampanyada iki de bedava veriyorlarsa bir tane alırım" karşılığını verdi. Bunun özerine "Ücretsiz yok" yanıtını alan Nijeryalı golcü, bu konuyu özel görüşmeleri gerektiğini ifade ederek aynı şekilde başkana şakayla karşılık verdi.