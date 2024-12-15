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Haberler Galatasaray İslanbul’dan bir ev al

İslanbul’dan bir ev al

Galatasaray yönetimi, teknik heyet ve futbolcular, yeni sponsorları Pasifik Holding'in lansmanında bir araya geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 06:50
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İslanbul’dan bir ev al

Etkinliğe Osimhen ile başkan Dursun Özbek arasındaki samimi diyaloglar damga vurdu. Özbek, Nijeryalı yıldıza, İstanbul'dan bir ev almasının iyi ve uzun süreli bir yatırım olacağını belirtip, "Çok kazanıyorsun, bu yatırımı değerlendir" diyerek takıldı. Osimhen başkanın bu önerisine, "Kampanyada iki de bedava veriyorlarsa bir tane alırım" karşılığını verdi. Bunun özerine "Ücretsiz yok" yanıtını alan Nijeryalı golcü, bu konuyu özel görüşmeleri gerektiğini ifade ederek aynı şekilde başkana şakayla karşılık verdi.

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