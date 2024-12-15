Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi! 3 isimle yollar ayrılıyor...

Galatasaray'da Okan Buruk'un Malmö maçı sonrası yönetimle yaptığı toplantıda bazı isimlerle yolların ayrılmasını talep ettiği öğrenildi.

Suudi Arabistan pazarında kendisine ilgi olan Hakim Ziyech'e ayrıca Fransız ekibi Rennes'in de ilgisi bulunuyor.



