Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi! 3 isimle yollar ayrılıyor...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde transfer planları ve görüşmeleri devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle bu hamlelere yer açıp kontenjan açmak için bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. İşte o futbolcular... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 09:44
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İŞTE O İSİMLER:
Suudi Arabistan pazarında kendisine ilgi olan Hakim Ziyech'e ayrıca Fransız ekibi Rennes'in de ilgisi bulunuyor.
Faslı oyuncunun da ayrılmaya yakın durduğu kaydedildi.
Öte yandan Yusuf Demir'in de kiralanması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar yabancı kontenjanında açılacak yerlere göre yeni hamleler yapacak.
DİĞER