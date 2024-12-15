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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi! 3 isimle yollar ayrılıyor...

Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi! 3 isimle yollar ayrılıyor...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde transfer planları ve görüşmeleri devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle bu hamlelere yer açıp kontenjan açmak için bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. İşte o futbolcular... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 09:44
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Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi! 3 isimle yollar ayrılıyor...

Galatasaray'da Okan Buruk'un Malmö maçı sonrası yönetimle yaptığı toplantıda bazı isimlerle yolların ayrılmasını talep ettiği öğrenildi.

Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi! 3 isimle yollar ayrılıyor...

İŞTE O İSİMLER:

Yeni sözleşme talebini geri çeviren Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u satma kararı alan Galatasaray, Hakim Ziyech'le de vedalaşmak istiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi! 3 isimle yollar ayrılıyor...

Suudi Arabistan pazarında kendisine ilgi olan Hakim Ziyech'e ayrıca Fransız ekibi Rennes'in de ilgisi bulunuyor.

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