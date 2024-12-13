TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcü yarışı! Napoli'nin yıldızı için ortalık karışacak
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'deki zirve yarışında kıyasıya bir mücadeleye giren Fenerbahçe ve Galatasaray bu defa transferde karşı karşıya geldi. İtalyan basınının haberine göre her iki takım Napolini'nin yıldızının peşine düştü. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 09:37 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 09:41
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yıldız isim için İtalya Serie A'dan da birçok takım yakın takipte.
24 yaşındaki oyuncunun Napoli ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
Verona'dan 18 milyon Euro bonservis ile transfer edilen Belçikalı golcü için Napoli yönetiminin nasıl bir bonservis talep edeceği merak konusu oldu.
Ngonge bu sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 7 maçta görev aldı. 24 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 2 gol kaydetti.
İtalyan basınında ayrıca oyuncunun sezonun ikinci yarısında kiralık olarak gitme ihtimaline de yer verildi.
İŞTE O HABER
DİĞER