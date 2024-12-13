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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcü yarışı! Napoli'nin yıldızı için ortalık karışacak

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcü yarışı! Napoli'nin yıldızı için ortalık karışacak

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'deki zirve yarışında kıyasıya bir mücadeleye giren Fenerbahçe ve Galatasaray bu defa transferde karşı karşıya geldi. İtalyan basınının haberine göre her iki takım Napolini'nin yıldızının peşine düştü. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 09:37 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 09:41
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MEHMET CEM ÇAKIR
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcü yarışı! Napoli'nin yıldızı için ortalık karışacak

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında olan Fenerbahçe ile Galatasaray bu defa transferde karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcü yarışı! Napoli'nin yıldızı için ortalık karışacak

İtalyan basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre İki ezeli rakibin bu yarışı manşetlere taşındı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcü yarışı! Napoli'nin yıldızı için ortalık karışacak

Haberin detayında Napoli teknik direktörü Conte'nin kadroda düşünmediği oyuncu için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcü yarışı! Napoli'nin yıldızı için ortalık karışacak

Yıldız isim için İtalya Serie A'dan da birçok takım yakın takipte.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcü yarışı! Napoli'nin yıldızı için ortalık karışacak

24 yaşındaki oyuncunun Napoli ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcü yarışı! Napoli'nin yıldızı için ortalık karışacak

Verona'dan 18 milyon Euro bonservis ile transfer edilen Belçikalı golcü için Napoli yönetiminin nasıl bir bonservis talep edeceği merak konusu oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcü yarışı! Napoli'nin yıldızı için ortalık karışacak

Ngonge bu sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 7 maçta görev aldı. 24 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 2 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcü yarışı! Napoli'nin yıldızı için ortalık karışacak

İtalyan basınında ayrıca oyuncunun sezonun ikinci yarısında kiralık olarak gitme ihtimaline de yer verildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcü yarışı! Napoli'nin yıldızı için ortalık karışacak

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