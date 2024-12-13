Pellegrini sürprizi

Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport'ta yer alan haberde sarı-kırmızılıların Lorenzo Pellegrini'yi istediği belirtildi. Roma'nın takım kaptanı olan Pellegrini'nin sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Orta sahada 6 ve 8 numarada oynayan ve her iki ayağını da kullanabilen 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 15 maçta 3 gol pası verdi.

6 MİLYON EURO YILLIK MAAŞ

Haberin detayında Galatasaray'ın Pellegrini'nin 6 milyon euroluk yıllık maaşını karşılamaya hazır olduğu bildirildi. Roma'da teknik direktör Claudio Ranieri ile arası iyi olmayan İtalyan futbolcunun ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. Son 3 maçta ilk 11'e alınmayan Pellegrini, Roma ile sözleşme uzatma görüşmelerinde de sonuç alamadı. Roma altyapısından yetişen yıldız isim 297 maçta 53 gol attı, 58 asist yaptı.

MOURINHO İLE 105 MAÇ

Lorenzo Pellegrini, Roma'da Jose Mourinho ile çalıştı. Mourinho ile 105 resmi maça çıkan İtalyan orta saha, UEFA Konferans Ligi'nde de şampiyon oldu.