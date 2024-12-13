Avrupa'nın kralı: Yunus Akgün, Avrupa'daki gollerini sıralamaya devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö deplasmanında son anda galibiyeti kaçıran Galatasaray'da Yunus Akgün bir kez daha golünü attı, rakip fileleri salladı. Takımının ikinci golüne imza atan milli futbolcu, bu sezon 6. Avrupa maçında 5. kez ağları havalandırdı. Avrupa Ligi'nin gol krallığı listesinde zirvede olduğunu bir defa daha ispatlayan 24 yaşındaki yıldız alkışları topladı. Kariyerinin en skorer sezonunu yaşayan Yunus, müthiş bir ivme yakaladı.

21 MAÇTA 8 GOL ATTI, 3 ASİST YAPTI

Avrupa Ligi'nde PAOK, RFS, Elfsborg ve Tottenham maçlarında gollerini sıralayan Yunus Akgün, sadece AZ Alkmaar deplasmanında sessiz kalmıştı. Dün akşam Malmö önünde ağları yeniden sarsan yıldız oyuncu, ligde ve Avrupa'da takımının yıldızı olmaya devam etti. Ligdeki son Sivasspor maçında 1 gol, 1 asistle 3 puanı kazandıran Yunus, dün akşam da öne çıkan isimlerden biriydi. Okan Buruk'un vazgeçilmezi olan genç isim, 21 maçta 8 gol 3 asistle 11 gole etki etti.

EN FAZLA MAÇTA

Bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla maçta gol atan oyuncu Yunus Akgün oldu. Yunus, 6 haftanın 5'inde de gol attı. Genç yıldız sadece bir maçı boş geçti.

ÜST TURU İSTİYORUZ

Yunus Akgün maçın ardından yaptığı açıklamada, "2-1 öne geçtikten sonra son dakika golü üzücü oldu, bir şekilde kazanmamız lazımdı. Önümüzdeki maçları kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz. Gol atmak önemli ama takımın kazanması daha önemli. Gollerim ve takıma katkı sağladığım için mutluyum" dedi.

BOL GOLLÜ MAÇLAR

Bu sezon Avrupa Ligi'nde en çok Galatasaray'ın oynadığı maçlarda gol oldu. Sarı-kırmızılıların 6 maçında 26 gol atıldı. Aslan, averajda rakiplerine 15'e 11 üstünlük sağladı.