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Haberler Galatasaray Avrupa Ligi asist kralı

Avrupa Ligi asist kralı

G.Saray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, UEFA AvrupaLigi’nde asistlerine devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Avrupa Ligi asist kralı

G.Saray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, UEFA AvrupaLigi'nde asistlerine devam ediyor. Karşılaşma öncesinde 4 asistle zirvede bulunan 37 yaşındaki futbolcu, dün de Yunus'a güzel bir gol pası verdi. Avrupa Ligi tarihindeki asist sayısını da 17'ye çıkartan Mertens, bu alanda da zirvede bulunuyor.

SAVUNMA DİZİLİŞİ YİNE DEĞİŞTİ

Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, kadrodaki eksikler yüzünden her hafta sahaya farklı bir taktikle çıkmak zorunda kalıyor. Sivas deplasmanında 4'lü savunmaya dönen başarılı çalıştırıcı, Malmö karşısında Abdülkerim'in de dönüşüyle tekrardan savunmayı 3'ledi.

SANCHEZ BİTİREMEDİ

Özellikle bu sezon gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan ve Türkiye'de yılın sol stoperi seçilen Davinson Sanchez, İsveç deplasmanında sakatlık geçirdi. 32. dakikada yaptığı bir müdahale sonrasında dizinde ağrı hisseden Kolombiyalı yıldız, yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.

BATSHUAYI BAYRAĞA TAKILDI

Mauro İcardi ve Osimhen'in sakatlığında İsveç deplasmanında ilk 11'de fırsat bulan Michy Batshuayi, gol sevinci yaşayamadı. İkinci yarıda bir kez fileleri havalandıran Belçikalı yıldız, ofsayt bayrağına takıldı. Batshuayi'nin direkten dönen bir şutu da ofsaytta kaldı.

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