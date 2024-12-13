Aslan fırsat tepti

Avrupa'da hedefini final olarak belirleyen Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Malmö'ye konuk oldu. 5 as oyuncusundan eksik sahaya çıkan cimbom, karşılaşmaya istediği gibi başlayamadı. İlk andan itibaren oyunu domine eden ev sahibi ekip, Botheim'la 24'üncü dakikada öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra ise Sanchez sakatlanıp çıktı. Ancak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kolombiyalı'nın yerine Kerem Demirbay'ı sahaya sürdü. 32'de oyuna giren Kerem 43'te Jelert'in golünün asistini yaptı.

NAMAĞLUP YOLA DEVAM EDİYOR

İLK yarı karşılıklı atılan gollerle sona erdi. İkinci yarıda ise sahanın hakimi G.Saray'dı. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde Avrupa Ligi'nin yıldızı Yunus sahneye çıktı ve sarı-kırmızılıları İsveç'te öne geçirdi. Batshuayi ile farkı açma şansını kaçıran cimbom, 90+2'de ise şoku yaşadı. Oyuncu değişiklikleri sonrasında oyuna ağırlığını koyan Malmö, Pena ile skoru eşitledi: 2-2. Sahadan bir puanla ayrılan G.Saray, Avrupa Ligi'nde de puanını 12'ye çıkardı. Namağlup yoluna devam eden Aslan, ilk 8 iddiasını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu sürede 3 galibiyet elde ederken 3 kez de berabere kaldı.

TORREIRA KORKUTTU TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray'da sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. İlk yarıda sakatlanan Davinson Sanchez'in ardından Torreira da korkuttu. Devre arasında sekerek kenara gelmekte bile zorlanan ve destekle soyunma odasına giden Uruguaylı, 15 dakikalık aranın ardından yeniden sahaya çıktı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

G.Saraylı taraftarlar takımlarını İsveç deplasmanında da yalnız bırakmadı. İsveç ve çevre ülkelerden gelen Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yere sığmadı ve Malmö taraftarlarının olduğu tribünlerde de yer almaları dikkat çekti.