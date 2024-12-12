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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kuzeyden 21'lik yıldız! Ocak ayında...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kuzeyden 21'lik yıldız! Ocak ayında...

Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar, ara transferde kadrosuna sadece tecrübeli isimler değil aynı zamanda gelecekte yüksek satış potansiyeli barındıran genç isimler de katmak istiyor. Cimbom bu doğrultuda rotasını İskandinavya'ya çevirdi. Galatasaray, devre arası transfer döneminde Norveçli o yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçecek. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kuzeyden 21'lik yıldız! Ocak ayında...

Galatasaray devre arası transfer döneminde tecrübeli oyuncular dışında ileride yüksek bonservisle elinden çıkarabileceği genç yıldızlara da yönelecek.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kuzeyden 21'lik yıldız! Ocak ayında...

Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki isimlerden biri ise Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg forması giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sondre Orjasaeter...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kuzeyden 21'lik yıldız! Ocak ayında...

Özellikle bu sezon ortaya koyduğu başarılı forma performansla adından söz ettiren genç yetenek için Avrupa'nın önemli kulüpleri de pusuda bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kuzeyden 21'lik yıldız! Ocak ayında...

Takvim'in haberine göre, Orjasaeter için girişimlere başlayan Galatasaray Yönetimi devre arasında transfer hamlesi yapacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kuzeyden 21'lik yıldız! Ocak ayında...

2027 YILINDA SONA ERİYOR

Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki günlerde Norveç kulübüyle temaslara başlaması bekleniyor. Bu sezon 32 karşılaşmada görev alan genç yıldız 6 gol atarken 7 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kuzeyden 21'lik yıldız! Ocak ayında...

Ocak ayında Sarpsborg'a transfer olan başarılı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Sondre Orjasaeter ismine onay verdiği de gelen haberler arasında.

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