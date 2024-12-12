TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kuzeyden 21'lik yıldız! Ocak ayında...

Galatasaray devre arası transfer döneminde tecrübeli oyuncular dışında ileride yüksek bonservisle elinden çıkarabileceği genç yıldızlara da yönelecek.

Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki isimlerden biri ise Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg forması giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sondre Orjasaeter...