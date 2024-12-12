TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kuzeyden 21'lik yıldız! Ocak ayında...
Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar, ara transferde kadrosuna sadece tecrübeli isimler değil aynı zamanda gelecekte yüksek satış potansiyeli barındıran genç isimler de katmak istiyor. Cimbom bu doğrultuda rotasını İskandinavya'ya çevirdi. Galatasaray, devre arası transfer döneminde Norveçli o yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçecek. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Takvim'in haberine göre, Orjasaeter için girişimlere başlayan Galatasaray Yönetimi devre arasında transfer hamlesi yapacak.
2027 YILINDA SONA ERİYOR
Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki günlerde Norveç kulübüyle temaslara başlaması bekleniyor. Bu sezon 32 karşılaşmada görev alan genç yıldız 6 gol atarken 7 de asist yaptı.
Ocak ayında Sarpsborg'a transfer olan başarılı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Sondre Orjasaeter ismine onay verdiği de gelen haberler arasında.
Norveç U21 Takımı'nda 7 kez forma giyen genç yıldız, sergilediği performansla A Milli Takım'a göz kırpıyor.
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