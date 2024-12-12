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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş yorum! Kadrodan çıkartmak istiyor...

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş yorum! Kadrodan çıkartmak istiyor...

Son dakika spor haberleri: Kariyerini Benfica'da sürdüren Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'e damga vurdu. Milli futbolcnun bu performansı sonrası flaş bir yorum geldi. İşte Kerem için söylenen o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 11:55
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TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş yorum! Kadrodan çıkartmak istiyor...

Aves SAD ile Benfica, Portekiz Ligi'nin 15. haftasında karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş yorum! Kadrodan çıkartmak istiyor...

Mücadele öncesinde Aves SAD forması giyen Lucas Piazon açıklamalarda bulundu. Piazon, Benfica'da en çekindiği isimlerin Di Maria ve Kerem Aktürkoğlu olduğunu belirtti.


TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş yorum! Kadrodan çıkartmak istiyor...

Aves SAD'ın Brezilyalı orta sahası Lucas Piazon, A Bola'da yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre açıklamalarında Benfica maçının zorluğundan bahsetti ve Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açtı.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş yorum! Kadrodan çıkartmak istiyor...

Benfica'dan 2 futbolcuyu çıkartma şansı olsa bunların Di Maria ve Kerem Aktürkoğlu olacağını belirten Piazon, iki isimden "Hücumun kilit oyuncuları" diyerek bahsetti.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş yorum! Kadrodan çıkartmak istiyor...

Piazon açıklamasında, "Benfica'dan 2 futbolcu çıkarabilecek olsaydım bu Di Maria ve Keram Aktürkoğlu olurdu.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş yorum! Kadrodan çıkartmak istiyor...

Di Maria çok yaratıcı, iyi bitiriyor, orta yapıyor ve son pası atıyor. Türk olan Kerem Aktürkoğlu ise hızlı ve güçlü bir bitiriciliği var." ifadelerini kullandı.

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