TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş yorum! Kadrodan çıkartmak istiyor...

Aves SAD ile Benfica, Portekiz Ligi'nin 15. haftasında karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesinde Aves SAD forması giyen Lucas Piazon açıklamalarda bulundu. Piazon, Benfica'da en çekindiği isimlerin Di Maria ve Kerem Aktürkoğlu olduğunu belirtti.
Aves SAD'ın Brezilyalı orta sahası Lucas Piazon, A Bola'da yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre açıklamalarında Benfica maçının zorluğundan bahsetti ve Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açtı.
Benfica'dan 2 futbolcuyu çıkartma şansı olsa bunların Di Maria ve Kerem Aktürkoğlu olacağını belirten Piazon, iki isimden "Hücumun kilit oyuncuları" diyerek bahsetti.
Piazon açıklamasında, "Benfica'dan 2 futbolcu çıkarabilecek olsaydım bu Di Maria ve Keram Aktürkoğlu olurdu.
Di Maria çok yaratıcı, iyi bitiriyor, orta yapıyor ve son pası atıyor. Türk olan Kerem Aktürkoğlu ise hızlı ve güçlü bir bitiriciliği var." ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 16 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.