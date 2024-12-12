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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı harekatı! Sözleşmesi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı harekatı! Sözleşmesi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da diğer yandan sözleşme görüşmeleri devam ediyor. İlk olarak Metehan Baltacı ile nikah tezeleyen Aslan'da Abdülkerim Bardakcı konusunda da sıcak gelişmeler yaşandı. İşte Cimbom'un milli stoper için sözleşme planı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı harekatı! Sözleşmesi...

Galatasaray'da iç transfer için çalışmalar hızlandı. İlk olarak Metehan Baltacı ile yeni sözleşme imzalayan Aslan'da Abdülkerim Bardakcı konusunda da sıcak gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı harekatı! Sözleşmesi...

Önümüzdeki günlerde resmi siteden de açıklanması beklenen yeni sözleşmeye göre Abdülkerim; bu sezon sonuna kadar 42 milyon 500 bin TL, gelecek sezon ise 90 milyon TL kazanacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı harekatı! Sözleşmesi...

Galatasaray iç transferde Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'yla da anlama sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı harekatı! Sözleşmesi...

Tüm bu yapılan anlaşmalarla beraber sarı-kırmızılılar kadrodaki yerli yıldızlarla uzun vadeli bir çalışma ortamı yakalayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı harekatı! Sözleşmesi...

SAN MAMES ÇAĞRISI

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray Dergisi Aralık sayısına röportaj verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı harekatı! Sözleşmesi...

Şampiyonluk hedeflerinden söz eden başarılı stoper, "Lig şampiyonluğunu alacağız. Herkesi San Mames'e Avrupa Ligi Finali için erken rezervasyona çağırıyorum" dedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı harekatı! Sözleşmesi...

Abdülkerim, "Konyaspor'da da Avrupa söylentileri olmuştu. Galatasaray'daki ilk senemden sonra birçok Avrupa takımının ilgisi oldu. Galatasaray'da hedeflerim var. Bu hikayenin şu an yarım kalmasını istemiyorum. Ancak İtalya favori liglerimden" diye ekledi.

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