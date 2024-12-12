TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı harekatı! Sözleşmesi...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da diğer yandan sözleşme görüşmeleri devam ediyor. İlk olarak Metehan Baltacı ile nikah tezeleyen Aslan'da Abdülkerim Bardakcı konusunda da sıcak gelişmeler yaşandı. İşte Cimbom'un milli stoper için sözleşme planı... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Tüm bu yapılan anlaşmalarla beraber sarı-kırmızılılar kadrodaki yerli yıldızlarla uzun vadeli bir çalışma ortamı yakalayacak.
SAN MAMES ÇAĞRISI
Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray Dergisi Aralık sayısına röportaj verdi.
Şampiyonluk hedeflerinden söz eden başarılı stoper, "Lig şampiyonluğunu alacağız. Herkesi San Mames'e Avrupa Ligi Finali için erken rezervasyona çağırıyorum" dedi.
Abdülkerim, "Konyaspor'da da Avrupa söylentileri olmuştu. Galatasaray'daki ilk senemden sonra birçok Avrupa takımının ilgisi oldu. Galatasaray'da hedeflerim var. Bu hikayenin şu an yarım kalmasını istemiyorum. Ancak İtalya favori liglerimden" diye ekledi.
DİĞER