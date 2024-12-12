TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı harekatı! Sözleşmesi...

Galatasaray'da iç transfer için çalışmalar hızlandı. İlk olarak Metehan Baltacı ile yeni sözleşme imzalayan Aslan'da Abdülkerim Bardakcı konusunda da sıcak gelişmeler yaşandı.

Önümüzdeki günlerde resmi siteden de açıklanması beklenen yeni sözleşmeye göre Abdülkerim; bu sezon sonuna kadar 42 milyon 500 bin TL, gelecek sezon ise 90 milyon TL kazanacak.