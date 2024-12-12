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Haberler Galatasaray Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray Anderson Talisca için karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yıllarda birçok kez aynı isme kancayı takan ezeli rakipler Brezilyalı oyuncu için yeniden harekete geçti. Yıldız oyuncunun o takımın kampına katıldığı öğrenildi. İşte detaylar... | TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 18:23
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Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Anderson Talisca transferi için flaş gelişmeler yaşanıyor.

Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Süper Lig devleri, çalışmalarını hızlandırdı.

Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Bu kapsamda Türkiye'ye gelmesi beklenen ve Fenerbahçe ile adı anılan Anderson Talisca için beklenmedik bir hamle geldi.

Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

RESMEN GELDİ!

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi gündemdeyken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Akşam'ın haberine göre, Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Galatasaray'ın kampına gelerek bir ziyaret gerçekleştirdi.

Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Bu haber üzerinden yıldız oyuncunun sarı kırmızılı takıma transfer olabileceği öne sürüldü.

Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

TALISCA İÇİN FENERBAHÇE'NİN ISRARI

Bir yandan da sarı lacivertli ekip, Anderson Talisca için ısrarını sürdürüyor.

Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına devam ederken menajerinin Galatasaray kampını ziyaret etmesi ortalığı karıştırdı

Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

SEZON KARNESİ

Anderson Talisca, bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı.

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