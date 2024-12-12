Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray Anderson Talisca için karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yıllarda birçok kez aynı isme kancayı takan ezeli rakipler Brezilyalı oyuncu için yeniden harekete geçti. Yıldız oyuncunun o takımın kampına katıldığı öğrenildi. İşte detaylar... | TRANSFER HABERİ
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Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi gündemdeyken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
Akşam'ın haberine göre, Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Galatasaray'ın kampına gelerek bir ziyaret gerçekleştirdi.
Bu haber üzerinden yıldız oyuncunun sarı kırmızılı takıma transfer olabileceği öne sürüldü.
TALISCA İÇİN FENERBAHÇE'NİN ISRARI
Bir yandan da sarı lacivertli ekip, Anderson Talisca için ısrarını sürdürüyor.
Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına devam ederken menajerinin Galatasaray kampını ziyaret etmesi ortalığı karıştırdı
SEZON KARNESİ
Anderson Talisca, bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı.
Brezilyalı futbolcu bu maçlarda takımına 8 gollük bir katkı sağladı.
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