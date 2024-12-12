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Haberler Galatasaray Sahalarında eze eze yendik

Sahalarında eze eze yendik

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, sert açıklamalar yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Sahalarında eze eze yendik
Öztürk, şu sözleri kullandı: "Bu sene seviye akıl almaz hale geldi. Mourinho da katıldı. Hacivatla Karagöz gibiler. Ayrıca bahsettiğiniz asbaşkana cevap vermek istemiyorum. Kurumsal sıralamada 7. sırada. Dursun Özbek cevabı verdi, 'Haddini bil' dedi. İlginç de bir teknik direktörleri var. Her maçımızdan önce konsantrasyonu bozmak için açıklama yapıyor. Kendi yenemediği için... Biz onları sahalarında eze eze yendik. Korkmakta haklılar. Ligimizi ve Türkleri kü çümsüyorlar. Beşiktaş'a karşı 10 maç oynasak 8'ini ka zanırız deniyor."
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