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Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! 'Daha kötüye gitmesin diye...'

Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! 'Daha kötüye gitmesin diye...'

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 23:05 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 23:26
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Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! 'Daha kötüye gitmesin diye...'

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"MAÇI BİTİRMEMİZ GEREKİYORDU"

"Maçın başını çok iyi oynamadık. Devre arası da konuştuk. Kendi kimliğimizi koyamadık. İkinci yarıda istediklerimizi yaptık. Topa sahip olduk, acele etmedik, pozisyona girdik, öne geçtik. Buraya çok eksik geldik ve Davinson'un sakatlığı, yorgunluklar, değişiklikler yaptık. Son bölümü çok iyi oynamadık. İyi savunamadık. Değişiklikler yaptık. Jelert'in ayağı ağrıdığı için değişiklik de istedi. Çok fazla seçeneğimiz de yoktu. Hepimizin olduğu pozisyonda gol yedik. Onda üzülüyoruz. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. Daha iyi savunmayla maçı bitirebilirdik. Son dakikalarda iyi savunma yapamadık."

"Üzgünüz. Ama tabii ki 2 puan ortalamasıyla devam ediyoruz. Bundan sonra iç saha maçı ve Ajax maçını kazanıp, ilk 8'de çıkmak istiyoruz."

DAVINSON'UN SAKATLIĞI HAKKINDA

"Davinson ayağında bir ağrı hissetti. Devam etmedi. Onunla ilgili bakacağız. Jelert'te yorgunluk ağrısı oldu. Önemli olduğunu düşünmüyorum. Davinson'da herhalde ufak bir ağrısı oldu. Daha kötüye gitmemesini istedi. Bu zor dönemde oyuncu azaldıkça benim için de işler zorlaşıyor."

"ÇOK SAKATIMIZ VAR"

"Bizim için zor bir dönem. Çok sakatımız var. Bugün bunun etkilerini gördük. İnşallah en kısa sürede oyuncularımızı toparlayacağız. Bugünkü beraberlik, son dakika golü bizi üzdü. Burada ilk 8'de olma şansımızı devam ettiriyoruz. Bizim açımızdan olumlu yanı bu. Elimizdeki maçı son dakika golüyle verdik."

ZIYECH HAKKINDA

"Hakim Ziyech, bizim oyuncumuz. Bir sonraki maç için herkes gibi onun da oynama potansiyeli var."

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