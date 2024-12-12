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Haberler Galatasaray Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström: Galatasaray yorgundu!

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström: Galatasaray yorgundu!

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström 2-2 biten karşılaşmanın ardından Galatasaray ile 2-2 berabere kalmalarını kendileri açısından olumlu olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 00:36
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Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström: Galatasaray yorgundu!

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalmalarını kendileri açısından olumlu olduğunu söyledi.

İsveçli teknik adam, Yeni Malmö Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Müsabakanın son anlarında beraberlik golünü bulduklarını aktaran Rydström, "Maçta 2-1 geri düştükten sonra beraberliği yakaladık. Bu da bizim için olumlu bir şey. İyi bir hissiyat ve duydu. Bugün kazanmayı isterdik ama beraberlikle sonuçlandı." dedi.

Galatasaray'ın ofansif gücüne değinen Rydström, "Bu maçtan beraberlikle ayrıldığımız için moralimiz yükseldi. Galatasaray yorgundu, biz daha dinçtik. Bu bizim için bir avantajdı. Kalan 2 maçımıza da iyi hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

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