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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Hakim Ziyech'e Ajax'tan ambargo! Filistin paylaşımı nedeniyle...

Galatasaray'da Hakim Ziyech'e Ajax'tan ambargo! Filistin paylaşımı nedeniyle...

Galatasaray'da hakkında transfer söylentileri bulunan Hakim Ziyech, eskiden forma giydiği ve kariyerinin en ihtişamlı zamanlarını geçirdiği Ajax ile anılıyordu. Faslı oyuncunun yaptığı Filistin paylaşımı sonrası Amsterdam'dan tepkiler çığ gibi büyüdü ve transfer kapıları kapandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 12:14 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 12:14
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Hakim Ziyech'e Ajax'tan ambargo! Filistin paylaşımı nedeniyle...

Galatasaray'dan ayrılmak istediği yönündeki haberler ile gündeme sık sık gelen Hakim Ziyech'in transferinde şaşırtan gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'e Ajax'tan ambargo! Filistin paylaşımı nedeniyle...

Sarı kırmızılı ekipte forma şansı bulamayan oyuncunun Suudi Arabistan ve MLS'den talipleri olduğu belirtiliyordu.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'e Ajax'tan ambargo! Filistin paylaşımı nedeniyle...

Faslı kanat oyuncusunun ise aklı, kariyerinin en görkemli yıllarını geçirdiği Ajax'taydı.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'e Ajax'tan ambargo! Filistin paylaşımı nedeniyle...

Ziyech, 2016 - 2020 yılları arasında Amsterdam ekibinde forma giymiş ve en yüksek piyasa değeri olan 50 milyon Euro'ya burada ulaşmıştı.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'e Ajax'tan ambargo! Filistin paylaşımı nedeniyle...

Voetbal 24'ün "Ajax, Ziyech'i tükürdü" başlıklı haberine göre 31 yaşındaki yıldızın geri dönüşü tamamen imkansız hale geldi.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'e Ajax'tan ambargo! Filistin paylaşımı nedeniyle...

Maccabi Tel Aviv taraftarlarının Ajax maçı öncesi Filistin bayraklarına saldırması ve ardından Hollanda sokaklarında kovalanması üzerine Ziyech, "Kadınlar ve çocuklar olmadığında kaçıyorlar" notu ile görüntüleri paylaşmıştı.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'e Ajax'tan ambargo! Filistin paylaşımı nedeniyle...

Bunun üzerine Hollanda basınında "Ajax taraftarlarının onunla işi bitti. Gönderi, Maccabi Tel Aviv'e yönelik ayaklanmalara yanıt olarak geldi. Geri dönüşünü destekleyen kimse kalmadı." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'e Ajax'tan ambargo! Filistin paylaşımı nedeniyle...

Faslı oyuncunun yıllık maaşının yüksekliği ve takımdaki performansı göz önüne alındığında, transfer olamaması durumunda takımdan gönderilmesi ihtimali güçlendi.

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