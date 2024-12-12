Galatasaray'a Osimhen şoku! PSG'nin transfer operasyonu ortaya çıktı
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız oyuncu Victor Osimhen için sarı kırmızılı kulüpte seferberlik ilan edildi. Zamana karşı kaynak yarışı sürerken Fransız devi PSG'nin Nijeryalı santrfor için yürüttüğü gizli operasyon açıklandı. İşte taraftarları endişelendirecek o haber... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 11:22 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 11:28
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Süper Lig'in 15. haftasındaki Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinden sakatlık yaşayan Nijeryalı'nın sahalardan 2 haftaya yakın uzak kalması bekleniyor.
Bu süre zarfında ise oyuncu için kapalı kapılar arkasında transfer görüşmeleri gerçekleştirileceği iddia ediliyor. İşte yönetimi ve taraftarları telaşlandıran o haber...
İtalyan basınında yer alan habere göre PSG, hücum hattında yaşadığı sıkıntıları çözmek üzere yönünü tamamen Osimhen'e döndü.
Yaz transfer döneminde 25 yaşındaki oyuncunun Luis Enrique için olasılıklardan biri olduğu fakat kulübün mevcut hücum hattına güvenmeyi tercih ettiği için teklif sunmadığı açıklanmıştı.
Ligue 1'de liderliğini sürdüren ekibin, devre arası veya sezon sonu, mümkün olan en kısa zamanda Osimhen'i kadrolarına dahil etmeye çalışacağı belirtildi.
Ayrıca bu transfer için Osimhen'in Lille'de forma giydiği zamanlarda akıl hocalığını yapan ve şu anda PSG'de stratejik danışman olan bir isim devreye girdi.
Luis Campos, yetenekli santrfordan bahsederken "Onu 16 yaşından beri tanıyorum. Harika bir ilişkimiz var ve birbirimize de çok saygı duyuyoruz" ifadeleri ile dikkat çekmişti.
Sakatlık nedeni ile istirahat eden yıldızın menajeri Roberto Calenda, Gazzetta'ya göre yakın zamanda İstanbul'a ziyarette bulundu ve bu ziyaret kafalarda "Gizli bir transfer operasyonu mu?" şüphesi yarattı.
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