  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Osimhen şoku! PSG'nin transfer operasyonu ortaya çıktı

Galatasaray'a Osimhen şoku! PSG'nin transfer operasyonu ortaya çıktı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız oyuncu Victor Osimhen için sarı kırmızılı kulüpte seferberlik ilan edildi. Zamana karşı kaynak yarışı sürerken Fransız devi PSG'nin Nijeryalı santrfor için yürüttüğü gizli operasyon açıklandı. İşte taraftarları endişelendirecek o haber... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 11:22 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 11:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a Osimhen şoku! PSG'nin transfer operasyonu ortaya çıktı

Galatasaray'da kısa süre içerisinde gönülleri fetheden Victor Osimhen, çıktığı her maça damga vurmaya devam ediyor.

Galatasaray'a Osimhen şoku! PSG'nin transfer operasyonu ortaya çıktı

Sarı kırmızılı forma ile çıktığı 13 maçta 10 gol / 5 asist rakamlarına ulaşan Napoli'nin kiralık yıldızının bonservisini elde etmek için Florya yönetimi yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray'a Osimhen şoku! PSG'nin transfer operasyonu ortaya çıktı

Zamana karşı yarışan Galatasaray yönetimi bir yandan kaynak arayışını sürdürürken bir yandan oyuncuya ilgi duyan Avrupa devleri ile mücadele ediyor.

Galatasaray'a Osimhen şoku! PSG'nin transfer operasyonu ortaya çıktı

Süper Lig'in 15. haftasındaki Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinden sakatlık yaşayan Nijeryalı'nın sahalardan 2 haftaya yakın uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'a Osimhen şoku! PSG'nin transfer operasyonu ortaya çıktı

Bu süre zarfında ise oyuncu için kapalı kapılar arkasında transfer görüşmeleri gerçekleştirileceği iddia ediliyor. İşte yönetimi ve taraftarları telaşlandıran o haber...

Galatasaray'a Osimhen şoku! PSG'nin transfer operasyonu ortaya çıktı

İtalyan basınında yer alan habere göre PSG, hücum hattında yaşadığı sıkıntıları çözmek üzere yönünü tamamen Osimhen'e döndü.

Galatasaray'a Osimhen şoku! PSG'nin transfer operasyonu ortaya çıktı

Yaz transfer döneminde 25 yaşındaki oyuncunun Luis Enrique için olasılıklardan biri olduğu fakat kulübün mevcut hücum hattına güvenmeyi tercih ettiği için teklif sunmadığı açıklanmıştı.

Galatasaray'a Osimhen şoku! PSG'nin transfer operasyonu ortaya çıktı

Ligue 1'de liderliğini sürdüren ekibin, devre arası veya sezon sonu, mümkün olan en kısa zamanda Osimhen'i kadrolarına dahil etmeye çalışacağı belirtildi.

Galatasaray'a Osimhen şoku! PSG'nin transfer operasyonu ortaya çıktı

Ayrıca bu transfer için Osimhen'in Lille'de forma giydiği zamanlarda akıl hocalığını yapan ve şu anda PSG'de stratejik danışman olan bir isim devreye girdi.

Galatasaray'a Osimhen şoku! PSG'nin transfer operasyonu ortaya çıktı

Luis Campos, yetenekli santrfordan bahsederken "Onu 16 yaşından beri tanıyorum. Harika bir ilişkimiz var ve birbirimize de çok saygı duyuyoruz" ifadeleri ile dikkat çekmişti.

Galatasaray'a Osimhen şoku! PSG'nin transfer operasyonu ortaya çıktı

Sakatlık nedeni ile istirahat eden yıldızın menajeri Roberto Calenda, Gazzetta'ya göre yakın zamanda İstanbul'a ziyarette bulundu ve bu ziyaret kafalarda "Gizli bir transfer operasyonu mu?" şüphesi yarattı.

Reklam
Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar
DİĞER
Kuruluş Osman'da Osman Bey düşmanlarına meydan okuyor
Afrika krizini Türkiye çözdü! Başkan Erdoğan'dan Somali ve Etiyopya liderleriyle ortak açıklama | Ankara Bildirisi yayımlandı
Samet İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler
F.Bahçe Pogba'ya yakın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman? Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman? 11:12
Empoli - Torino maçı ne zaman? Empoli - Torino maçı ne zaman? 11:08
İtalyanların maestrosu Cimbom'a geliyor! Kulübüne rest çekti İtalyanların maestrosu Cimbom'a geliyor! Kulübüne rest çekti 10:51
Toulouse - Saint-Etienne maçı ne zaman? Toulouse - Saint-Etienne maçı ne zaman? 10:49
Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar Mourinho'ya sürpriz talip! Fesih bedelini ödemeye hazırlar 10:43
Freiburg - Wolfsburg maçı ne zaman? Freiburg - Wolfsburg maçı ne zaman? 10:42
Daha Eski
Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? 10:36
Real Valladolid - Valencia maçı ne zaman? Real Valladolid - Valencia maçı ne zaman? 10:32
Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? 10:05
Alperen varsa sorun yok! Alperen varsa sorun yok! 10:04
Süper Lig'de 16. hafta başlıyor! İşte maç programı Süper Lig'de 16. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:02
Samet İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler Samet İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler 09:56