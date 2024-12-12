GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'un gözdesine İngiliz kancası!

Sarı-kırmızılılarda özellikle sakatlıkların da artması nedeniyle oyuncu kadrosunu hem genişletmek hem de kalite katmak adına çalışmalar sürüyor.

Buna göre teknik heyetin raporuna göre hareket eden yönetim gündemde yer alan yıldız isim için temaslarını hızlandırdı.