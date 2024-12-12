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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'un gözdesine İngiliz kancası!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'un gözdesine İngiliz kancası!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde teklif yapmaya hazırlandığı yıldız isim için İngiltere Premier Lig'den sürpriz bir takım devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetimin bu gelişme sonrası oyuncunun kulübüyle iletişime geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 14:34
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MEHMET CEM ÇAKIR
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'un gözdesine İngiliz kancası!

Galatasaray'da gözler şimdiden ara transfer dönemine çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'un gözdesine İngiliz kancası!

Sarı-kırmızılılarda özellikle sakatlıkların da artması nedeniyle oyuncu kadrosunu hem genişletmek hem de kalite katmak adına çalışmalar sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'un gözdesine İngiliz kancası!

Buna göre teknik heyetin raporuna göre hareket eden yönetim gündemde yer alan yıldız isim için temaslarını hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'un gözdesine İngiliz kancası!

Yönetim ocak ayında ilk olarak Arias için harekete geçeceği öğreniirken bir kötü haber İngiliz basınından geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'un gözdesine İngiliz kancası!

fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Arias'a Crystal Palace da talip oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'un gözdesine İngiliz kancası!

27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun kulübü Fluminense ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'un gözdesine İngiliz kancası!

Jhon Arias bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçta görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'un gözdesine İngiliz kancası!

Yıldız futbolcu bu maçlarda 14 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'un gözdesine İngiliz kancası!

27 yaşındaki oyuncu için Brezilya ekibi 15 milyon Euro bonservis talep ediyor.

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