GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'un gözdesine İngiliz kancası!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde teklif yapmaya hazırlandığı yıldız isim için İngiltere Premier Lig'den sürpriz bir takım devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetimin bu gelişme sonrası oyuncunun kulübüyle iletişime geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...GS SPOR HABERLERİ
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Yönetim ocak ayında ilk olarak Arias için harekete geçeceği öğreniirken bir kötü haber İngiliz basınından geldi.
fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Arias'a Crystal Palace da talip oldu.
27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun kulübü Fluminense ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Jhon Arias bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçta görev aldı.
Yıldız futbolcu bu maçlarda 14 gol, 8 asistlik katkı sağladı.
27 yaşındaki oyuncu için Brezilya ekibi 15 milyon Euro bonservis talep ediyor.
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