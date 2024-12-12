GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanların maestrosu Lorenzo Pellegrini Cimbom'a geliyor! Kulübüne rest çekti
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da gözler şimdiden ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar hem Süper Lig'de liderliğini sürdürürken hem de Avrupa'da ilk 8'in içinde yer alarak yoluna tam da planladığı gibi gidiyor. Yönetim ise bu noktada takviye planları için listenin ilk sırasında yer alan yıldız isim için temaslara başladı. Sarı kırmızılıların bu takviyesi çok konuşulacak... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 10:52 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 11:23
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Sarı-kırmızılılarda bunun yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk 8 içinde yer alınması yönetimi ve taraftarları mutlu etti.
Okan Buruk ile yapılan toplantının ardından gündeme bir süredir temasların olduğu yıldız isim yeniden geldi.
KULÜBÜNDEN AYRILMAK İSTİYOR!
İtalyan basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre sarı-kırmızılıların daha önce bonservis konusuna takıldığı İtalyan yıldız için oyuncu kulübüne rest çekti ve ayrılmak istediğini iletti.
BURUK'UN HAYALİ PELLEGRINI!
Galatasaray yıldız oyuncu için kulübü Roma ile iletişime geçti.
28 yaşındaki oyuncu bu sezon istediği süreyi bulamadığı için bu kararı aldı.
2017'den Roma'da forma giyen Lorenzo Pellegrini, İtalyan ekibinde 297 maça çıktı.
28 yaşındaki maestro 53 gol, 58 asistlik katkı sağladı.
Pellegrini orta saha pozisyonunun yanı sıra kanat pozisyonunda da oynayabiliyor.
Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Pellegrini'nin güncel piyasa değeri 26 milyon Euro.
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