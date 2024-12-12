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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanların maestrosu Lorenzo Pellegrini Cimbom'a geliyor! Kulübüne rest çekti

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanların maestrosu Lorenzo Pellegrini Cimbom'a geliyor! Kulübüne rest çekti

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da gözler şimdiden ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar hem Süper Lig'de liderliğini sürdürürken hem de Avrupa'da ilk 8'in içinde yer alarak yoluna tam da planladığı gibi gidiyor. Yönetim ise bu noktada takviye planları için listenin ilk sırasında yer alan yıldız isim için temaslara başladı. Sarı kırmızılıların bu takviyesi çok konuşulacak... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 10:52 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 11:23
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MEHMET CEM ÇAKIR
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanların maestrosu Lorenzo Pellegrini Cimbom'a geliyor! Kulübüne rest çekti

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 14 haftanın ardından 12 galibiyet, 2 beraberlik alan Galatasaray topladığı 38 puanla zirvede yer aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanların maestrosu Lorenzo Pellegrini Cimbom'a geliyor! Kulübüne rest çekti

Sarı-kırmızılılarda bunun yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk 8 içinde yer alınması yönetimi ve taraftarları mutlu etti.


GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanların maestrosu Lorenzo Pellegrini Cimbom'a geliyor! Kulübüne rest çekti

Yönetim ise bu gelişme sonrası ligin ikinci yarısına daha da güçlü bir kadro genişliği kurmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanların maestrosu Lorenzo Pellegrini Cimbom'a geliyor! Kulübüne rest çekti

Okan Buruk ile yapılan toplantının ardından gündeme bir süredir temasların olduğu yıldız isim yeniden geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanların maestrosu Lorenzo Pellegrini Cimbom'a geliyor! Kulübüne rest çekti

KULÜBÜNDEN AYRILMAK İSTİYOR!

İtalyan basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre sarı-kırmızılıların daha önce bonservis konusuna takıldığı İtalyan yıldız için oyuncu kulübüne rest çekti ve ayrılmak istediğini iletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanların maestrosu Lorenzo Pellegrini Cimbom'a geliyor! Kulübüne rest çekti

BURUK'UN HAYALİ PELLEGRINI!

Galatasaray yıldız oyuncu için kulübü Roma ile iletişime geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanların maestrosu Lorenzo Pellegrini Cimbom'a geliyor! Kulübüne rest çekti

28 yaşındaki oyuncu bu sezon istediği süreyi bulamadığı için bu kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanların maestrosu Lorenzo Pellegrini Cimbom'a geliyor! Kulübüne rest çekti

2017'den Roma'da forma giyen Lorenzo Pellegrini, İtalyan ekibinde 297 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanların maestrosu Lorenzo Pellegrini Cimbom'a geliyor! Kulübüne rest çekti

28 yaşındaki maestro 53 gol, 58 asistlik katkı sağladı.

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