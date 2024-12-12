Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Abdülkerim kendi oynamak istedi!

Galatasaray Avrupa Ligi'nde deplasmanda Malmö'ye konuk oluyor.

Mücadele öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: "Özellikle bu önümüzdeki 2 maçı kazanırsak ilk 8 için büyük yol kat etmiş oluyoruz. Amacımız kazanarak devam etmek. Rakibimize saygı duyuyoruz, İsveç şampiyonu. Kendi sahasında Galatasaray'a karşı ellerinden geleni yapacaklar. Özellikle bizim gibi takıma karşı kendilerini göstermek isteyeceklerdir. Rakibimiz topa sahipken iyi işler yapıyor. Burada topa sahip oluyorlar ve pası çok yapıyorlar. Pas şiddetli ve hızları iyi. Top rakipteyken dikkatli olmalıyız. Rakibimiz top kaybettikten sonra çok fazla pozisyon veriyor. Bunu kullanmaya çalışacağız."

"KALEDE GENÇ OYUNCULARI VAR"

"Malmö oynamayı seven bir takım. Öncelikleri topa sahip olmak. Kendi Galatasaray'ın her zaman, 2.5 senelik süreç içerisinde, agresifliğimiz, rakibe yaptığımız baskılar bize çok pozisyon yarattı. Top bizdeyken sahaya doğru yayılıp hücumda boşlukları kullanmak. Rakip boşluklar verebiliyor. Oyun içerisinde kazandığımız toplarla baskı yapmalıyız. Rakibimizi tanıyoruz, biliyoruz, eksikleri var. Kalelerinde çok genç bir oyuncu var. Bazen avantaj gibi görünse de maç sonunda farklı şeyler söyleyebiliyoruz."

"KENDİ OYNAMAK İSTEDİ"

"Abdülkerim kendi oynamak istedi. Yener hocayla birlikte süreci yönettiler. Birçok oyuncumuz bunu yapıyor. 3 hafta deniyor 1 hafta sonra dönüyor gibi şeyler olabiliyor. Galatasaray aidiyeti burada ön plana çıkıyor." ifadelerini kullandı.