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Haberler Galatasaray Galatasaray İsveç'te 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Malmö maçı 11'i

Galatasaray İsveç'te 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Malmö maçı 11'i

Namağlup Galatasaray, Malmö deplasmanına çıkıyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Aslan; İsveç'te de kazanarak serisini sürdürmek istiyor. San Mames'i hedefleyen Cimbom, ilk 8 yolunda dev bir adım atmayı amaçlıyor. İşte Cimbom'un muhtemel 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray İsveç'te 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Malmö maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray bu akşam TSİ 20.45'te İsveç'in Malmö takımına konuk olacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Darren Bond'un yapacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i ise Jarred Gillett olacak.

AVRUPA'DA 11 PUANLA 4. SIRADA

KUPA 2'de bu sezon etkili bir performans sergileyen ve yoluna kaybetmeden namağlup ilerleyen sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. İlk 8 yolunda iddialı olan Galatasaray, topladığı 11 puanla haftaya 4. sırada girdi. İsveç temsilcisi Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Malmö, Beşiktaş'a da İstanbul'da 2-1 yenilmişti.

ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda eksiklerin çokluğu dikkat çekiyor. Galatasaray'da Osimhen, Barış Alper, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi sakatlıkları nedeniyle bugün Malmö'ye karşı yer alamayacak.

İSVEÇ'E GİTTİLER

Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bugün Malmö'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde Malmö maçının taktik organizasyonları üzerinde durulduğu bildirildi. Osimhen, Barış Alper, Jakobs ve Yusuf Demir antrenmana katılmadı. Kaan Ayhan bireysel çalıştı.

Forvete Batshuayi

Mauro İcardi ve Victor Osimhen'in sakatlığında forvette Michy Batshuayi oynayacak. Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden olan Belçikalı yıldız bu maça özel olarak motive edildi. Batshuayi bu sezon 21 resmi maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı.

SOĞUK HAVA BEKLİYOR

İstanbul'da ortalama 15 derece sıcaklıkta çalışan sarı-kırmızılıları soğuk hava bekliyor. Çim zemine sahip 21 bin kişi kapasiteli Malmö Stadyumu'nda oynanacak müsabaka sırasında hava sıcaklığının 0'a kadar düşmesi bekleniyor.

RAKİPTE SORUNLAR ÇOK

Malmö'de 6 ismin sakatlık nedeniyle oynaması beklenmiyor. Kalede 17 yaşındaki 3. kaleci Persson'un oynayacağı bildirildi. Kaleciler Dahlin ve Friedrich, stoper Jansson, sağ bek Tinnerholm, kanatta Haksabanovic ile Vecchia'nin sakatlıkları var. Şampiyon Malmö İsveç Ligi'nde en son 10 Kasım'da oynadı. Avrupa Ligi ve İsveç Kupası'nda 1'er maça çıktılar. İspanya'da kamp yapan Malmö, özel maçlar oynadı.

MAÇIN MUHTEME 11'LERİ

Malmö: Persson, Larsen, Makolli, Kotto, Olsson, Lewicki, Pena, Botheim, Loukili, Taha Ali, Thelin

Galatasaray: Muslera, Jelert, Metehan(Abdülkerim), Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Ziyech, Batshuayi

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