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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Elias Jelert: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

GALATASARAY HABERLERİ - Elias Jelert: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Galatasaray konuk olduğu Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda Elias Jelert maç sonu hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 22:54
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GALATASARAY HABERLERİ - Elias Jelert: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydeden Elias Jelert mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE JELERT'İN SÖZLERİ;

Elias Jelert: "Gol için mutluyum ama 3 puanı almamız gerekiyordu. Zor bir maçtı. 3 puanı alamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz.

Ekstra bir motivasyon oldu mu, bilmiyorum. Ailem ve arkadaşlarım buradaydı, onların önünde bu büyük kulüp için gol atmak mutluluk verici.

Umarım 11'de olacağım. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Taraftarlar en iyisini istiyor. Tabii ki baskı hissediyoruz. Umarım gelecekte daha fazla forma şansı bulacağım." dedi.

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